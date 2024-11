Pierina Paganelli, i rumori in seguito all’uccisione. Porte che si aprono e…

Nei minuti in cui Pierina Paganelli è stata uccisa, le telecamere hanno “ripreso” alcuni suoni, dei rumori sui quali gli inquirenti si stanno interrogando. A “Ore 14”, il proprietario del box da dove proviene l’audio, racconta: “Il suono che si sente non è di un ascensore che scende al piano interrato né di un ascensore che viene chiamato o preso da qualcuno. Il suono è molto molto corto ed è riconducibile ad un assestamento che viene fatto da un assestamento del sistema che gestisce l’ascensore“. L’uomo ha deciso di mettere delle telecamere nel suo garage dopo alcuni furtarelli che ha subito: proprio da quelle telecamere sono stati estrapolati gli audio dai quali si cercherà di far luce sulla vicenda.

Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “E' normale avere sospetti su di me, avrei potuto proteggere Manuela”

Omicidio Pierina Paganelli, il proprietario del box auto: “Non so se sia entrato qualcun altro ma…”

Parlando invece di un altro rumore successivo all’omicidio di Pierina Paganelli, l’uomo proprietario del box auto dal quale questi provengono, spiega: “Sembra una bascula che viene aperta. Non è una porta tagliafuoco, perché questa fa un suono un po’ più corto, diverso. La bascula fa invece un insieme di suoni, non è uno solo, nitido”. C’è poi anche un altro suono metallico delle 22:17:21: “Per me è riconducibile a una bascula lontana che viene chiusa. Sembra che le chiavi siano ancora nella serratura. Potrei dire che c’è il suono di un’apertura e di una chiusura. Non so se qualcun altro sia stato nei box, non c’è una ripresa video. Il suono si sente”.

Pierina Paganelli/ Barzan: “La premeditazione è esclusa, il video della Cam 3 ha valenza scientifica?”

Inoltre, l’audio che proviene dalle telecamere al momento dell’omicidio di Pierina Paganelli, sembra riprendere la voce di un uomo e poi una serie di rumori metallici, che sono appunto quello che il vicino di casa ha commentato ai microfoni di “Ore 14”.