Pierpaolo Sileri/ Covid, vaccini e zone rosse: cosa serve per uscire dalla pandemia

Pierapolo Sileri, il viceministro della salute nel Governo Conte II, torna nei salotti di Mara Venier per fare il punto della situazione sul Coronavirus e sulle prospettive del paese. La conduttrice di Domenica In spera in buone nuove dal sottosegretario, che in queste ore ha già espresso cautela su un’eventuale riapertura delle scuole, sottolineando invece l’importanza del vaccino e della massima adesione da parte di tutti. “Abbiamo iniziato una nuova fase con l’arrivo del vaccino Pfizer ma dobbiamo attendere l’approvazione degli altri vaccini, non solo quello di Moderna, per poterne uscire”, ha dichiarato Pierpaolo Sileri in un’intervista rilasciata a Tgcom 24. Nella partecipazione al programma televisivo di Mara Venier, il vice-ministro avrà modo di rivolgersi ad un’ampia fetta di pubblico, facendo il punto della situazione e sciogliendo alcuni dubbi sulla ripresa.

Pierpapolo Sileri a Domenica In: coronavirus, vaccino e prospettive

Sempre a Tg Com Pierpaolo Sileri non ha fatto mistero del fatto che i prossimi mesi saranno duri almeno quanto quelli precedenti. “Ci aspettano altri mesi duri, abituiamoci all’idea che ci possa essere una ripresa dei contagi di Covid. Le scuole devono riaprire perché sono un luogo sicuro”, ha spiegato. Il vice-ministro in ogni caso fa affidamento sulla campagna vaccinale, al fine di intravedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel: “Nei prossimi mesi mi aspetto una crescita esponenziale delle persone vaccinate“, ha dichiarato il noto politico del Movimento cinque Stelle. “Parlare di obbligo con le dosi che ci sono adesso non ha senso. Io personalmente farò il vaccino quando sarà il mio turno perché sono un dottore ma in aspettativa”, ha concluso.



