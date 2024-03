Pierpaolo Spollon: “I miei figli? Mi hanno offerto tanti soldi per parlare di loro”/ “Non ho accettato ma…”

Figli Pierpaolo Spollon, chi sono: il grande atto di protezione dell’attore

Pierpaolo Spollon è tra gli attori più noti degli ultimi anni, complici le innumerevoli partecipazioni televisive in alcuni dei titoli più seguiti. Alcuni mesi fa l’attore è balzato al novero della cronaca per un fattore che però non riguarda la sua carriera, bensì la sua vita privata. Sempre attento a separare le due sfere, per la prima volta ha rivelato di essere padre di ben due figli.

Pierpaolo Spollon/ "Terrorizzato ogni volta che salgo sul palco. I miei figli? Ho mantenuto il segreto per…"

La verità è venuta a galla lo scorso anno, quando il celebre attore di Doc-Nelle tue mani ha ammesso di essere papà di due figli ma che nella sua città tutti lo sapessero. Di questa situazione, Spollon è tornato a parlarne recentemente in un’intervista a La Stampa. L’attore ha spiegato che, se si vuole, carriera e vita privata si possono tenere separate: “Mi hanno offerto davvero tanti soldi per parlare dei miei figli, legandoli a dei brand, e credimi, in questo momento in cui non esistono più guadagni facili, mi mangio le mani se penso che non li ho accettati, ma d’altro canto penso che quando un domani mio figlio mi chiederà perché non abbiamo fatto certe cose, io potrò spiegargli che era per il suo bene, e insegnargli che la sfera privata e personale ha un valore più alto di qualsiasi cifra. Per ora mi mangio solo le mani, però poi sarò contento”, ha spiegato l’attore.

Pierpaolo Spollon e il racconto sui figli: “Orlando, il più grande, ha 4 anni…”

Dei suoi figli, Pierpaolo Spollon aveva già parlato in un’intervista rilasciata a Repubblica. “A Padova lo sapevano tutti e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. – le sue parole – Poi se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro”. In quell’occasione, l’attore ha rivelato anche qualche dettaglio in più dei figli: “Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo; una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: ‘Vengo appena posso, ho un figlio’. Mi ha risposto: ‘Non è possibile, sul web non c’è scritto’.

Sempre nel corso dell’intervista per Repubblica, Pierpaolo Spollon – come riporta Vanity Fair – ha aggiunto parole d’amore viscerale per i suoi figli: “Sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini non aveva più senso”. Sul conto della madre o eventuale compagna dell’attore non vi sono invece informazioni; l’attore si è infatti concentrato nel racconto dei suoi bambini ma senza aggiungere particolari dettagli.











