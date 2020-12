PIETRO, ANNA, MARIA E CESARE, FIGLI SERGIO CASTELLITTO/ “La mia famiglia la mia vita”

Tanti gli argomenti trattati da Sergio Castellitto nella sua ospita a Oggi è un altro giorno, e ovviamente il grande attore stasera in tv con Natale in casa Cupiello, non poteva non parlare dei suoi figli: “I miei figli sono la cosa centrale della mia vita – racconta – e anche Margaret, rischio di essere patetico, ma io vivo di questo”. Sul figlio Pietro, anche lui nel mondo del cinema: “Quando mio figlio Pietro ha fatto il regista non mi ha voluto nemmeno, e l’ho stimato anche per questo. Ciò che mi riporta coi piedi per terra è la casa”.

Sulla nascita della sua prima figlia Anna, Sergio Castellitto ha raccontato un curioso aneddoto: “Mentre stavo girando Don Milani, con addosso tunica, pantalone e tutto quanto, stavo per andare a girare, e mi chiamano dicendomi che mia moglie stava per partorire; io senza guardare in faccia a nessuno sono andato in ospedale vestito da prete e quando arrivai dissi ‘sono il padre’”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PIETRO, ANNA, MARIA E CESARE, FIGLI SERGIO CASTELLITTO: “MI PRENDONO IN GIRO, MA…”

Pietro, Anna, Maria e Cesare sono i figli nati dal grande amore tra Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Un amore che dura da oltre trent’anni e che ha permesso alla coppia di realizzarsi non solo nel lavoro, ma anche nella vita privata formando una spendida famiglia. Dei quattro, Pietro ha deciso di seguire le orme di papà Sergio diventando un attore e ha recentemente interpretato Francesco Totti nella serie tv in sei episodi “Speravo de morì prima – la serie su Francesco Totti”. Anna e Maria stanno ancora scegliendo la loro strada così come il più piccolo Cesare. Dei figli e delle loro prese in giro, Sergio Castellitto non potrebbe fare a meno. Della sua famiglia è estremamente orgoglioso come ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2017. «Con Margaret abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto la famiglia, una cosa viva che sta in piedi perché è piena di passioni. Anche di ironia, tanta ironia e autoironia. I miei figli mi prendono costantemente in giro. Hanno scoperto una app in cui ogni mia frase viene scolpita come su una lapide, mettendone in luce il lato ridicolo: “Questa non è libertà, è anarchia”, firmato Sergio Castellitto, oppure “A casa facciamo i conti”, firmato Castellitto».

SERGIO CASTELLITTO E IL RAPPORTO CON I FIGLI: “NON POTREI VIVERE SENZA LA LORO IRONIA”

Come in tutte le famiglie, anche in quella di Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini non mancano le prese in giro tra genitori e figli. Un’ironia a cui l’attore non potrebbe più rinunciare considerando fondamentale la capacità di prendersi in giro e ridere di se stessi. “Non potrei vivere senza questa continua e vitale presa in giro, questo riportare le cose alla realtà, questo stare insieme senza prendersi troppo sul serio, una palestra umana formidabile. Per capire che questa cosa dal nome antico, la famiglia, va ferocemente difesa […] È una sfida e la abbiamo accettata: senza tabù ogni sentimento duraturo diventa più vulnerabile, più fragile e dobbiamo difenderlo“, dichiarava l’attore al Corriere. Felice della voglia d’indipendenza dei propri figli, infine, anche papà Sergio, come tutti i genitori, non riesce a nascondere la felicità quando tornano a casa. “Sono contento quando i nostri figli partono, indipendenti, vanno all’estero. Ma sono contento se ritornano, se continuano a prendermi in giro senza pietà”.



