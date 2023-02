Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli, è nato un amore?/ Avvistati a Roma

Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli: avvistati a Roma

Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli sono stati avvistati insieme per le strade di Roma. “Da casa di lui in Prati sono usciti separatamente. È lei si è addirittura sdraiata nell’auto per non farsi sorprendere”, ha raccontato su Oggi il paparazzo che li ha immortalati insieme. I due giovani attori hanno poi fatto una tappa all’Hotel Eden con pranzo sulla terrazza e c’è stato anche una discussione tra Castellitto e il fotografo. All’uscita del parcheggio Benedetta Porcaroli ha indossato un passamontagna azzurro e gli occhiali da sole, mentre il figlio di Sergio Castellitto è rimasto indietro a qualche passo di distanza. I due attori stanno lavorando insieme sul set di “Enea”, seconda regia di Pietro dopo “I Predatori” del 2020.

Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli: le ultime relazioni

Benedetta Porcaroli è da poco uscita dalla relazione con Riccardo Scamarcio. L’amore era nato nel 2021 sul set del film “L’ombra del Giorno”, anche se i due attori si erano conosciuti un anno prima durante le riprese della pellicola “La Scuola Cattolica”. Sembra che Scamarcio sia tornato con l’ex compagna Angharad Wood, dalla quale ha avuto la figlia Emily, nata a luglio. Prima ancora di Scamarcio, Benedetta Porcaroli è stata a lungo legata al regista Michele Alhaique. Pietro Castellitto, invece, sembra aver già archiviato la relazione con Matilda De Angelis, conosciuta sul set di “Rapiniamo il duce”. Dopo diverse “uscite di coppia” sembra che ta i due giovani attori sia già finita: nelle scorse settimane Matilda De Angelis è stata avvistata insieme ad Alessandro De Santis, dei Santi Francesi.

