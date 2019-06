Pietro Coccia è morto/ Ultime parole del fotografo del cinema: “Mi voglio riposare”

Il mondo del cinema italiano è in lutto per la morte del fotografo Pietro Coccia, presenza fissa sui red carpet che contano da Venezia a Cannes. Nato a Roma il 19 luglio del 1962, uno dei professionisti del cinema italiano si è spento nella sua amata casa di famiglia dopo quello che potrebbe essere un malore. Gli amici e i colleghi lo hanno cercato per ore nella prima mattinata di ieri e, allarmati, si sono diretti a casa sua dove lo hanno trovato senza vita. A raccontare qualche dettaglio in più su quello che è successo nelle ultime ore della sua vita è comingsoon.it che rivela che proprio durante i festeggiamenti per i Nastri d’Argento del 30 maggio scorso, il giornalista non si sentiva molto bene ma quando i colleghi si sono proposti per accompagnarlo in ospedale, lui ha detto no optando per un riposo nella sua amata casa: “Mi voglio riposare”, questo ha detto agli amici, gli stessi che poi hanno dato l’allarme e che ieri lo hanno fatto ritrovare morto nella sua casa.

IL DIABETE E LE ULTIME PAROLE DETTE AGLI AMICI

Il fotografo Pietro Coccia è stato ritrovato ieri ma tutto lascia pensare che la morte potrebbe essere avvenuta ancora prima, durante questo fine settimana. Coccia soffriva da qualche tempo di diabete e questa potrebbe essere la causa della sua morte anche se al momento non c’è niente di ufficiale riguardo a questi dettagli. Nel mondo del cinema è noto per il suo lavoro certosino e per la sua educazione. Al suo attivo ha servizi e scatti per Rai Cinema, per Cinecittà ma anche per il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici italiani. Spesso era sui red carpet più famosi al mondo come quello del cinema di Venezia e quello di Cannes dove si trovava proprio nei giorni scorsi.

