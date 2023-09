Pilota Ita si addormentò in volo, licenziamento annullato/ “Non si è potuto difendere”

Il giudice del lavoro di Roma ha annullato il licenziamento per il pilota della compagnia Ita Airways ritenuto colpevole di essersi addormentato mentre percorreva la tratta New York – Roma il 30 aprile del 2022. La sentenza del 21 luglio 2023, ha quindi stabilito che il provvedimento è illegittimo, condannando di fatto i datori di lavoro al reintegro immediato nell’organico di Ita, e al pagamento degli stipendi arretrati e dei relativi contributi previdenziali dovuti a partire dal giorno della sospensione dal lavoro che era avvenuta a maggio 2022.

La compagnia aerea aveva inviato una comunicazione scritta al pilota, nella quale si evidenziava , oltre all’accusa di aver commesso altre violazioni del regolamento, un “comportamento gravissimo che aveva messo a rischio la sicurezza dei passeggeri e del volo“. Il problema però risiede nelle formalità di tale lettera, che ha di fatto reso nulla la decisione, perchè come stabilito dal tribunale, avrebbe violato l’articolo 7 dello statuto dei lavoratori.

In particolare, nella sentenza che di fatto ha costretto Ita Airways al reintegro del pilota licenziato a maggio 2022 per aver dormito mentre al comando del volo AZ609 tra New York e Roma, viene evidenziato dal giudice del lavoro, il mancato rispetto delle condizioni che per legge devono sussistere per rendere effettiva la decisione disciplinare del datore di lavoro. E cioè che la comunicazione deve avvenire preventivamente in forma scritta, e solo cinque giorni dopo il ricevimento della lettera, in caso di mancata contestazione da parte del dipendente, può scattare la sospensione o il licenziamento.

Per il tribunale quindi, il pilota “non ha avuto modo di difendersi“, e quindi, negando questo diritto, come riporta oggi La Repubblica “l’intera procedura di licenziamento è illecita. Anzi: è addirittura ‘inesistente'”. E di conseguenza anche “il fatto contestato non esiste a priori“.











