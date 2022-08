Piloti Air France, rissa in volo: sospesi/ Lite in cabina: “Non eseguo tuoi ordini!”

Air France: due piloti litigano in cabina: è caos

Dopo i piloti che si addormentano in volo, quelli che litigano con tanto di urla e schiaffi in cabina. E’ quanto accaduto tra due aviatori della compagnia Air France i quali sono stati coinvolti in una violenta discussione proprio mentre erano in servizio. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, a metà volo che da Ginevra portava a Parigi i due piloti sono stati coinvolti in una vera e propria rissa ad alta quota fino a picchiarsi nella cabina di pilotaggio. Stando a quanto riferito, i due piloti sarebbero arrivati alle mani dopo che uno dei due si è rifiutato di “eseguire gli ordini”.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la lite sarebbe esplosa poco dopo il decollo quando uno degli aviatori avrebbe preso a schiaffi il collega in seguito ad un diverbio. I due si sarebbero poi afferrati per il bavero prima di prendersi a colpi di valigette. Secondo quanto riferito da La Tribune, a quel punto sarebbero intervenuti gli assistenti di volo che, sentito la lite, avrebbero cercato di dividerli. Per paura che la situazione potesse degenerare successivamente, un membro dell’equipaggio sarebbe rimasto per tutto il volo dietro i due piloti.

Lite in volo tra due piloti Air France: il precedente

Dopo quanto accaduto tra i due piloti di Air France, un portavoce della compagnia aerea francese è intervenuto descrivendo la rissa in cabina come un “comportamento del tutto inappropriato”. La compagnia ha confermato la presenza di una “controversia con uno scambio di “gesti inappropriati” sul volo Airbus A320. Al tempo stesso però è stato garantito che “l’incidente si è concluso rapidamente senza intaccare né la condotta né la sicurezza del volo che è proseguito normalmente”.

I due piloti coinvolti nella rissa a suon di schiaffi e urla in volo, sono stati sospesi e attualmente sarebbero sotto indagine stando a quanto trapelato dal rapporto dell’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile francese. L’incidente di Air France arriva quando, secondo quanto riferito, la compagnia aerea ha aumentato il controllo e la sicurezza sui loro mezzi. Un caso simile era accaduto nel 2018 tra due piloti della Iraqi Airways ed anche in quel caso i due aviatori erano giunti alle mani e successivamente erano stati sospesi

