Pino Roveredo, com’è morto?/ Trieste, scrittore Premio Campiello 2005 malato da tempo

Pino Roveredo, lo “scrittore degli ultimi”, è morto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023. L’autore originario di Trieste aveva 69 anni e combatteva da tempo contro la malattia, ma pare che la sua salute fosse peggiorata rapidamente nel corso dell’ultimo mese, sino a sfociare nel tragico epilogo, tanto che su Facebook il 1° dicembre 2022 scrisse: “Quando i disturbi diventano più forti della speranza e ti rimane solo l’uso del saluto…“. Rimane questo l’ultimo post social dell’uomo, che si trovava ricoverato da qualche giorno presso la struttura sanitaria di Pineta del Carso.

DAVID CROSBY, COM'È MORTO?/ Quando diceva: “Droghe? Non so perchè sono vivo”

Pino Roveredo ebbe un’infanzia complicata e purtroppo ricca di problemi personali, tanto che aveva provato sulla sua pelle i temi che inseriva nei suoi scritti: carcere, alcol, cura della salute mentale. Come riporta “La Repubblica”,

i suoi genitori erano non udenti e non parlavano. Aveva conquistato la popolarità anche a livello televisivo grazie alla sua presenza all’interno del Maurizio Costanzo Show.

Paul Vecchiali è morto/ Addio al grande protagonista del cinema indipendente francese

PINO ROVEREDO, COM’È MORTO “LO SCRITTORE DEGLI ULTIMI”?

Vincitore del Premio Campiello 2005 con “Mandami a dire”, Pino Roveredo rilasciò un’intensa intervista a “La Repubblica” in occasione dell’uscita del suo libro “Caracreatura”, edito da Bompiani nel 2007: “Sono l’unico garante regionale delle persone private dalla libertà a essere un ex detenuto. È il mio vanto e se mi arrestano ancora so a chi rivolgermi… Così come sono messe, le carceri sono illegali. Più del 70% di chi esce torna a delinquere, le tossicodipendenze – e penso anche a quelle dei migranti che la miseria spinge nel giro della droga – non sono curate. Ogni detenuto ci costa 150 euro al giorno. Non sarebbe saggio investirli per insegnare ai reclusi cosa fare una volta usciti? Io ci provo”.

Gina Lollobrigida, come è morta? Aveva 95 anni/ Addio alla Bersagliera del cinema

Sulla sua infanzia, Pino Roveredo, infine, disse: “Sono cresciuto nel collegio dei poveri di Trieste, a modo suo il primo carcere. I miei genitori, entrambi sordomuti, non potevano provvedere a me. Mi facevano compagnia alla radio le commedie di Edoardo. Non capivo nulla, ma ne assorbivo tempi e musicalità. La mia scrittura ne è sempre rimasta influenzata, anche nel metodo. Non sto mai più di cinque minuti alla scrivania, ho bisogno di urlarmi le parole, di parlarle, sentirle. Solo dopo mi siedo al computer”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA