Più forti del destino/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Guglielmo cerca Arianna

Più forti del destino, la terza puntata 16 marzo

Questa sera, mercoledì 16 marzo, alle 21.45 va in onda la terza e penultima puntata della fiction “Più forti del destino”. Ambientata a Palermo alla fine dell’Ottocento, la serie diretta da Alexis Sweet è ispirata ai fatti realmente accaduti: l’incendio avvenuto durante l’evento di beneficenza Bazar de la Charité a Parigi nel 1897, nel quale morirono 126 persone, di cui ben 118 donne. Le tre protagoniste femminili – Arianna, Rosalia e Costanza – sono rispettivamente interpretate da Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. “Più forti del destino” annovera nel cast, tra gli altri, anche Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, e Paolo Sassanelli con la partecipazione di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini nel ruolo del Commissario Lucchesi.

ANTICIPAZIONI PIU' FORTI DEL DESTINO, 3A PUNTATA 16 MARZO/ Pietro aiuta Arianna!

Più forti del destino, anticipazioni terza puntata

Ecco le anticipazioni della terza puntata di “Più forti del destino”. Guglielmo ha la prova che Arianna è ancora in vita e si nasconde con la figlia Camilla. Il duca ordina ai suoi uomini di trovare la moglie, mentre Arianna confessa a Lucchesi i motivi per cui si è finta morta durante l’incendio: le violenze del marito e la volontà di mettersi in salvo con Camilla. Costanza e Libero continuano a incontrarsi alla spiaggia: l’anarchico sogna solo di fuggire con lei, mentre Costanza è decisa a dimostrare l’innocenza dell’uomo che l’ha salvata dalle fiamme e che ama. Ma la ragazza è ancora promessa sposa ad Antonio e la date delle nozze si avvicina, rompere il fidanzamento significherebbe la bancarotta per Augusto. Rosalia è pronta a tutto pur di opporsi ai piani di Donna Elvira: la nobildonna vuole che la cameriera si finga sua figlia, morta nell’incendio. Ma Ferdinando, marito di Margherita, rientra a Palermo e chiede di vedere la moglie. Intanto Guglielmo, che ha scoperto la relazione di Arianna e Saverio, medita vendetta.

