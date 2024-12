Placido Domingo sarà uno degli artisti che presenzierà alle due serate che si terranno per il 30 anniversario della carriera di Andrea Bocelli, una trasmissione che vede la conduzione di Michelle Hunziker. Andiamo a vedere meglio chi è Placido Domingo e il legame che lo caratterizza con il noto tenore.

Placido Domingo è nato a Madrid in Spagna il 21 Gennaio 1941 ed ora 83 anni. Placido nasce in una famiglia d’arte e i genitori sono Placido Domingo Ferrer e Pepita Embil, entrambi cantanti di zarzuela, un noto genere iberico che vede un mix tra canto, danza e recitazione. Quando ha soli 8 anni Placido si trasferisce in Messico con la famiglia ed è li che vede la sua passione per la musica.

Placido entra a 16 anni al Conservatorio nazionale di Città del Messico, inizialmente lavora studiando al pianoforte ma ben presto nota la sua passione per il canto. A 18 anni debutta nel mondo della lirica al Teatro di Guadalajara e in poco tempo ottiene ruoli sempre più importanti. Nel 1963 il tenore sposa la Soprano Marta Ornelas e dal quale ha avuto tre figli: ovvero Placido Domingo Jr, Josè e Alvaro Maurizio.

L’exploit di Placido Domingo e una carriera da record

Il tenore è diventato celebre nel mondo in vari ruoli, lo ha fatto come cantante, conduttore e amministratore artistico. Ha interpretato 124 ruoli diversi in carriera e si è esibito in tutto il mondo, mostrando tutto il suo talento. Nella sua carriera ha ottenuto 11 Grammy Awards, 50 video e tre pellicole al cinema come la Traviata, Otello e Carmen.

Andrea Bocelli nutre grande stima per Placido Domingo “Credo che tra gli artisti ancora in attività sia tra il più completo, eclettico e geniale che io abbia avuto la fortuna di frequentare” e in riferimento alle accuse di molestie che hanno visto coinvolto il collega si è fortemente schierato in sua difesa “Mi hanno insegnato che prima di una sentenza definitiva c’è un processo e non mi risulta ci sia un processo a carico di Placido Domingo. E’ assurdo che diversi teatri abbiano cancellato le sue esibizioni”. Nel 2022 Placido è stato nuovamente accusato e in molti ritengono che le varie accuse siano tra i motivi del suo declino.

