Plasma iperimmune, De Donno vs Burioni/ “Se ne accorge in ritardo e va in tv…”

A Pavia la plasmaterapia sta dando risultati a dir poco incoraggianti, un percorso simile è stato intrapreso a Mantova. Anche qui si sta lavorando ad una possibile terapia per il coronavirus usando il plasma dei pazienti già guariti dal Covid-19. Ne ha parlato anche il virologo Roberto Burioni sul suo sito, esponendo pro e conto, ma il primario di pneumologia dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova lo ha attaccato su Facebook e lo scontro è quindi servito. Cosa è successo? Partiamo dalla plasmaterapia. Il Carlo Poma di Mantova e il policlinico San Matteo di Pavia hanno concluso da pochi giorni la sperimentazione. «I risultati visti nei casi singoli sono stati sorprendenti», afferma Massimo Franchini, il responsabile dell’Immunoematologia e Medicina trasfusionale del Poma. Ma attorno a questa possibile cura si sta consumando sui social lo scontro tra il virologo Burioni e il dottor De Donno, come ricostruito anche dal programma tv “Le Iene”. «Non è nulla di nuovo», sostiene però Burioni, che parla di una «prospettiva interessante, ma d’emergenza».

PLASMA IPERIMMUNE, DE DONNO VS BURIONI “SE NE ACCORGE ORA E VA IN TV…”

Secondo il virologo Roberto Burioni la plasmaterapia, che in passato è stata usata per altre malattie, in Cina è stata già sperimentata. «Ma non può essere usata ad ampio spettro». Inoltre, in un video pubblicato sul blog MedicalFacts precisa tutte le precauzioni necessarie e i protocolli da rispettare. A proposito della plasmaterapia, aggiunge poi che «diventa interessantissima nel momento in cui riusciremo a stabilire con certezza che utilizzare i sieri dei guariti fa bene, perché avremo aperta una porta eccezionale per una terapia modernissima: un siero artificiale» realizzato in laboratorio. Queste parole non sono andate giù al dottor Giuseppe De Donno, che ha attaccato duramente il virologo su Facebook. «Il signor scienziato, quello che nonostante avesse detto che il coronavirus non sarebbe mai arrivato in Italia, si è accorto in ritardo del plasma iperimmune».

E non manca un riferimento alle tante ospitate televisive di Burioni. «Forse il prof non sa cosa è il test di neutralizzazione. Forse non conosce le metodiche di controllo del plasma. Visto che noi abbiamo il supporto di AVIS glielo perdono. Io piccolo pneumologo di periferia. Io che non sono mai stato invitato da Fazio o da Vespa. Ora, ci andrà lui a parlare di plasma iperimmune». Poi ha lanciato un’insinuazione che sa di accusa: «Vedo che si sta già arrovellando a come fare per trasformare una donazione democratica e gratuita in una ‘cosa’ sintetizzata da una casa farmaceutica. Non siamo mammalucchi!». Ma non è chiaro a cosa si riferisse in questa postilla.



