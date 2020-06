Pogba al Psg?/ Calciomercato, superata la Juventus? C’è pure il Real Madrid

Pubblicità

Nome bollente in vista della prossima sessione di calciomercato estiva è certamente quella di Paul Pogba, che dunque a fine stagione, e con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza di contratto, a fine stagione dovrebbe lasciare il Manchester United. Come è noto da tempo i rapporti tra i Red Devils e il centrale francese non sono più idilliaci e per lui sarebbe pronta la cessione, sia pure però a un prezzo ritenuto accettabile da parte del club inglese, che non vuole separarsi dal campione del mondo senza un adeguato compenso in cash. E a ben vedere: non sono pochi i club pronti a mettersi in coda per il cartellino del giocatore, dalla Juventus, i cui tifosi chiedono da tempo il ritorno di Pogba al Torino fino a pure al Paris Saint Germain. Ed è proprio per l’ipotesi di calciomercato che vede Pogba al Psg nella prossima stagione di campionato che si concentrano le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano da Le10Sport e che sono state riportate da Raisport oggi pomeriggio.

POGBA AL PSG? C’E’ LA CONCORRENZA DEL REAL

Stando dunque ai media francesi, pare che Pogba sia rientrato anche nel mirino del Psg, che pure ha già instaurato alcuni contatti con l’entourage del giocatore: anzi pare che lo stesso Mino Raiola, che difende gli interessi del francese, abbia incoraggiato la dirigenza parigini a proporre un’offerta al Manchester United per il giocatore. Ovviamente però Al Khelaifi e soci non sarebbero gli unici ad essere interessati a portare a sè Paul Pogba nella prossima stagione. Oltre alla già citata Juventus infatti rimane in coda per il cartellino del francese anche il Real Madrid, dove nei giorni scorsi lo stesso allenatore dei Blancos Zidane avrebbe incontrato Raiola per ribadire il suo interesse per il centrale. Va però detto che l’ipotetica trattativa tra lo United e gli spagnoli sarebbe ora molto difficile, considerati anche i rapporti pessimi che vedono protagonisti Florentino Perez e lo stesso Raiola.



