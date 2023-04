Poliomielite, Ecdc Eu, “2,5 milioni di bambini senza vaccino”/ “Così il virus può ritornare in Europa!”

Allerta per un probabile ritorno della Poliomielite in Europa, aumentano i dati sui bambini che non hanno ricevuto le tre dosi di vaccino, il rapporto dell’Ecdc, centro per la prevenzione delle malattie infettive, mostra che attualmente sono quasi 2,5 milioni i minori che non hanno adeguata copertura per il virus, di questi, 267mila sono in Italia.

La Poliomelite non può essere considerata eradicata, in quanto l’incidenza del polio virus continua ad essere presente nella popolazione, e come avverte l’ultimo rapporto “le lacune vaccinali restano preoccupanti, perchè potrebbero portare a nuove epidemie e focolai di infezioni di virus prevenibili con adeguata profilassi“.

Tra le malattie in aumento ci sarebbe anche il morbillo, seppure in calo durante la pandemia da Covid, nell’ultimo anno ha fatto registrare un numero superiore di infezioni, anche in Italia, sempre a causa di mancata vaccinazione dei bambini. Il direttore Ecdc, Andrea Ammon ha commentato di dati sottolineandone i rischi “Nel caso del morbillo, che è altamente trasmissibile, il virus può trovare il modo di diffondersi in sacche di popolazioni non protette quando la copertura vaccinale non è ottimale. Ciò può portare a focolai che possono creare un onere per i sistemi sanitari, anche nei paesi che hanno eliminato il morbillo“.

L’allarme Ecdc: troppe lacune vaccinali, rischio ritorno Poliomielite

In base all’ultimo rapporto sulle malattie infettive e vaccinazioni di bambini in calo, è scattato l’allarme per alcuni virus che precedentemente erano stati considerati “eradicati o quasi del tutto scomparsi”. I peggiori pericoli potrebbero essere rappresentati dalla ricomparsa della Poliomielite. In Europa infatti l’elevato numero di minori che non hanno ricevuto, per scelta dei genitori, l’adeguata dose preventiva, sta mettendo a rischio la popolazione dalle conseguenze di un diffondersi dei polio virus, soprattutto nelle varianti e ceppi selvaggi che continuano a circolare periodicamente.

Il direttore dell’Ecdc ha aggiunto: “Finché ci sono gruppi di popolazione non vaccinati o sottovaccinati nei paesi europei e la poliomielite non viene eradicata a livello globale, il rischio che il virus venga reintrodotto in Europa rimane“. I dati italiani mostrano che dal 2021, sono scesi del 5,3% i bambini vaccinabili per la poliomielite, ma che non hanno ricevuto alcuna dose e dell’1% quelli idonei al vaccino per il morbillo. Facendo salire anche l’incidenza delle malattie infettive, soprattutto nei bimbi di età inferiore a un anno.











