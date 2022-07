POLITICA & INDUSTRIA/ Colombo (UCIMU): “Confidiamo in Mattarella”

Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, ha dichiarato: “ in un momento di così grande incertezza, l’Italia ha necessità di una guida ferma per proseguire con l’attuazione dei provvedimenti straordinari, già annunciati, in grado di sostenere la ripresa economica delle imprese e delle famiglie. Confidiamo nel Presidente della Repubblica per una soluzione rapida che eviti l’instabilità”

