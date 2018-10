Sondaggi Politici/ Pagnoncelli, “Salvini al 58% di fiducia”: successo Lega aumenta la ‘crisi’ M5s

PAGNONCELLI-CORSERA (OTTOBRE): LEGA IN SÙ, CRISI M5S

Nel sondaggio domenicale offerto dal Corriere della Sera, raccolto da Nando Pagnoncelli, si ha come un “segno” dell’attuale situazione politica: con il M5s in ‘crisi’ per il caso Raggi a Roma e soprattutto per le critiche della base grillina sul fronte Tap: il politico che ad oggi raccoglie più fiducia di tutti è Matteo Salvini con indice di gradimento addirittura al 58% su scala nazionale. Di Maio non fa malissimo, al 51%, ma resta sempre “staccato” dal collega di governo. I due leader, tra l’altro, piacciono simmetricamente ai propri stessi elettorati: Salvini piace al 74% dei grillini, Di Maio al 75% dei leghisti. Oltre l’elettorato gialloverde, su larga scala è il Ministro degli Interni che raccoglie molto più credito nel gradimento sia personale che del suo movimento, l’ex Lega Nord.

EMG (23 OTTOBRE): FIDUCIA LEADER, SALVINI CONVINCE UN ELETTORE SU 2

Se oltre alle intenzioni di voto sui partiti, ci soffermiamo ad osservare anche i sondaggi specifici sui singoli leader principali il successo clamoroso del Governo gialloverde è ancora più evidente: partendo dal fatto che Salvini convince un elettore su due tra gli intervistati del sondaggio Emg, il secondo e il terzo leader per consensi ad oggi sono il premier e l’altro vicepremier dell’esecutivo Lega-M5s. Conte insegue il segretario del Carroccio al 47%, mentre il capo politico dei grillini è al terzo posto con il 45% dei consensi. Divario nettissimo con tutti gli altri leader, con Gentiloni “primo degli altri” al 24%, giusto davanti a Giorgia Meloni al 22% e Nicola Zingaretti al 17%. È crollo totale invece per Matteo Renzi, cui neanche una recente Leopolda ha fatto risalire nei consensi (è al 16%): chiudono Berlusconi, al pari del suo ex pupillo Pd, Martina (14%) e Pietro Grasso di LeU al 12%.