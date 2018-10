Torino, mozione no Tav: salta Consiglio Comunale, espulso il Pd/ Ultime notizie, scontro tra associazioni

Torino, mozione no Tav: salta Consiglio Comunale, espulso il Pd. Ore di altissima tensione a Palazzo Civico, con la polizia che staziona sotto il Comune per separare i due fronti, ovvero Sì Tav e No Tav, con questi ultimi arrivati in massa per sostenere l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza del Movimento 5 Stelle. Ma non solo: tra la folla presenti anche numerose associazioni, accorse a sostegno del “super treno”. Come sottolinea La Stampa, non sono mancate urla e liti tra le fazioni, con la seduta del Consiglio Comunale che è subito saltata: i consiglieri di Partito Democratico, Moderati e Cantiere civico sono stati espulsi dall’aula e scortati dai vigili, compreso Piero Fassino. L’ex primo cittadino ha commentato: “Dire no al Tav è farsi tagliare fuori. L’assenza della sindaca Chiara Appendino è un fatto grave, vuol dire avere una grande coda di paglia”.

TORINO, PROTESTA DEI CONSIGLIERI PRO TAV

Il presidente della Sala Rossa Fabio Versaci ha optato per l’immediata sospensione della seduta a causa della vibrante protesta dei consiglieri pro Tav, che hanno alzato cartelli e striscioni contro il sindaco Chiara Appendino. Ed emergono le prime testimonianze, a partire dal militante No Tav Simone Perino: “Se il governo decide di Sì al Tav continuiamo sulla nostra strada, sono 29 anni che ci battiamo. Movimento 5 Stelle? Non sono neanche deluso, sono seduti in posti più importanti di loro. Non è facile bisognerebbe parlare meno e studiare di più come Conte che perlomeno non sproloquia”. Tra le associazioni assiepate dinanzi al Comune di Torino anche una rappresentanza degli industriali, ecco il commento del presidente Dell’Unione Industriale Dario Gallina: “Non hanno voluto sentire le nostre argomentazioni. Sul tavolo della sala riunioni il libro dei No Tav? Questa è una scelta strategica, che vincola la citta’ per decenni. E la sindaca svicola dalle sue responsabilità. Una marcia dei quarantamila? Sarà dei centomila se continua così”, le sue parole a Repubblica.