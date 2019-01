Definì Cecile Kyenge “orango”: Roberto Calderoli condannato a 18 mesi/ Riconosciuta aggravante razziale

«Quando la vedo non posso non pensare a un orango»: queste le parole di Roberto Calderoli nel 2013 riferendosi a Cecile Kyenge, con l’esponente della Lega condannato oggi in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l’aggravante razziale. Le parole del senatore del Carroccio, proferite nel corso di una festa del partito a Treviglio, scatenarono il caos: Calderoli si difese affermando che la sua era solamente una battuta simpatica, ma l’ex ministra del governo Enrico Letta ha deciso ugualmente di citarlo in giudizio. Il Senato nel 2015 diede il via libera a procedere per diffamazione, escludendo l’aggravante razziale: è stato il Tribunale di Bergamo a fare ricorso alla Consulta, accolto in un secondo momento. La Kyenge non si è costituita parte civile e dunque non sono previsti risarcimenti a livello economico.

ROBERTO CALDEROLI CONDANNATO A 18 MESI

Come detto poco sopra, le parole di Calderoli scaldarono gli animi a livello politico, con il leghista che commentò poco dopo il caso: «Ho parlato poco fa al telefono col ministro Kyenge e mi sono scusato. Ci siamo chiariti e ci siamo dati appuntamento in Parlamento per un confronto franco e leale». Come sottolineato da Repubblica, il caso non si chiuse, anzi: «Sì, il sen. Calderoli mi ha telefonato ed io ho accettato le scuse. Ma il nodo istituzionale resta: ciascuno deve tener presente sempre la carica che riveste. l caso non è mai esistito a livello personale, resta aperto a livello istituzionale», le parole dell’ex ministro. Sul tema intervenne anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, «colpito ed indignato» dalle dichiarazioni di Calderoli.

