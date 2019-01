SIMONE BALDELLI IMITA ROBERTO FICO/ Video: deputato Forza Italia dopo Giuseppe Conte colpisce ancora, e lui…

Che Simone Baldelli fosse poliedrico era risaputo: politico di Forza Italia, bravo vignettista e abile imitatore apprezzatissimo in Transatlantico. Ma si può dire che il deputato azzurro si sia letteralmente superato con l’imitazione di Roberto Fico, tant’è vero che lo stesso Presidente della Camera ha deciso, con spiccato senso auto-ironico, di pubblicare sulla sua pagina Instagram il video della performance di Baldelli. Camuffato perfettamente, con tanto di parrucca e collanina, Baldelli “si fa Fico” e dice:”Tanti auguri di buon Natale e di buon anno da Roberto Fico a tutti quelli che seguono questa pagina e a tutti quelli che ci seguono online, a tutti i followers miei, del MoVimento 5 Stelle e di Simone Baldelli, che è una delle persone più capaci di fare la satira che io abbia mai conosciuto. Mi raccomando: seguitelo tutti quanti e sostenetelo“.

SIMONE BALDELLI IMITA ROBERTO FICO, VIDEO

Ma come ha preso l’imitazione di Simone Baldelli il diretto interessato? Evidentemente molto bene se è vero che lo stesso Roberto Fico ha pubblicato il video della performance del simpatico parlamentare di Forza Italia. A commento del video, l’esponente del MoVimento 5 Stelle ha scritto:”In fin dei conti i deputati mi vogliono bene…Tanto che qualcuno ha anche deciso di fare la mia imitazione per augurare buon anno! Grazie e buon anno ancora a tutti voi!”. Tra i commenti è arrivata anche la replica dell’imitatore, quel Simone Baldelli che ha voluto precisare:”Malgrado lo scontro durissimo sulla Manovra 2019, l’altro giorno ho fatto i miei auguri in Aula a Montecitorio al Presidente Roberto Fico che ricambia dalla sua pagina Instagram con un gesto simpatico ed intelligente di autoironia e fair play”. Baldelli d’altronde non è nuovo a questo tipo di satira: qualche mese fa aveva infatti imitato con successo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Qui sotto invece il video di Baldelli versione Fico!





