Matteo Salvini, Tribunale ministri chiede rinvio a giudizio/ Ultime notizie Diciotti: “elementi per procedere”

Aggiornamenti di rilievo sul caso della nave Diciotti: il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il capo del Viminale era finito sotto inchiesta dopo lo sbarco dei migranti, ma la Procura guidata da Carmelo Zuccaro ha poi chiesto l’archiviazione. Di pensiero differente i tre giudici che hanno esaminato il fascicolo proveniente da Palermo, che ritengono che ci siano elementi per procedere per il trattenimento a bordo dei migranti soccorsi dalla nave Diciotti poi sbarcata a Catania. Il segretario federale della Lega è accusato di sequestro aggravato di persona e di minori, reato per il quale è prevista una pena dai 3 ai 15 anni di reclusione.

LA PRESA DI POSIZIONE DI SALVINI

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Matteo Salvini, che in diretta Facebook ha commentato: «Da tre a quindici anni di reclusione, manco fossi uno spacciatore o uno stupratore». Il capo del Viminale però non fa alcun passo indietro: «Io non cambio di un centimetro la mia situazione: barchini e barconi in Italia non sbarcano. Se sono stato sequestratore una volta, ritenetemi sequestratore per i mesi a venire. Non cambio idea». Prosegue il ministro dell’Interno: «Lo rivendico, lo confesso e lo ammetto: ho bloccato la procedura di sbarco dei migranti. Se questo è un reato, sono colpevole e mi dichiaro colpevole di altrettanti reati nei mesi a venire». E manda un messaggio ai tre giudici che hanno esaminato i fascicoli: «Preparatevi a compilare altri atti, magari arriverò all’ergastolo, perché ho bloccato e riboccherò la procedura di sbarco di migranti». Salvini poi ribadisce: «Non entro nel merito del vostro lavoro ma chiedo al popolo italiano se devo continuare a fare il ministro, esercitando diritti e doveri di un ministro, oppure se dobbiamo demandare a questo o quel tribunale le politiche sull’immigrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA