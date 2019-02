No alle ATP Finals di tennis a Torino/ Appendino al Governo: “Confermi le garanzie”

Dopo le Olimpiadi 2026, nuovo no per Torino: il governo ha bocciato l’ipotesi di ospitare le Atp Finals di tennis dal 2021 al 2026. Come riporta Repubblica, Lega e Movimento 5 Stelle non hanno raggiunto l’accordo per i 78 milioni di euro che l’esecutivo avrebbe dovuto garantire per far procedere Torino nella sfida per aggiudicarsi l’importante evento conclusivo della stagione di tennis. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha precisato: «Il governo, né tantomeno il sottoscritto, è contrario alle Atp 2021-2026: la questione è che se non ci sono le risorse diventa complicato e illegittimo per l’esecutivo dare le garanzie economiche. Ben vengano le leggi di iniziativa parlamentare che prevedano coperture economiche, a quel punto saremo felici di fornire le necessarie garanzie governative all’evento». E il M5s di Torino è una furia: esecutivo nel mirino, Lega ritenuta prima responsabile del no…

ATP FINALS TORINO, L’APPELLO DEL SINDACO APPENDINO

Come riporta Quotidiano Piemontese, il sindaco Chiara Appendino ha voluto lanciare un appello al governo gialloverde: «Il Governo sciolga gli indugi, in questa fase così delicata, confermi le garanzie che si era impegnato a fornire e tutte le forze politiche forniscano il loro supporto affinché questo obiettivo possa essere raggiunto insieme. Torino, la Fit, il Coni, le istituzioni sinora coinvolte e le tante realtà del territorio hanno sin qui profuso un grandissimo impegno per questa candidatura, consapevoli dell’importanza dell’evento, e continueranno a impegnarsi per provare a vincere». E il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha annunciato di aver «depositato una proposta di legge per reperire le risorse necessarie a finanziare gli Atp di tennis a Torino. Visto che leggendo i giornali pare che tutti siano d’accordo, mi aspetto un’approvazione rapida in sede legislativa del provvedimento per riportare, dopo aver perso le Olimpiadi, un grande evento sportivo internazionale in Piemonte».

