Alemanno condannato a 6 anni/ Roma, Mondo di Mezzo: processo stralcio Mafia Capitale

Corrotto “per la vendita della funzione di sindaco di Roma Capitale, per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, oltre che per la vendita delle funzioni di Franco Panzironi”, ex vertice dell’Ama già condannato. E’ con questa accusa che l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato nel filone di inchiesta di Mafia capitale denominato Mondo di mezzo a sei anni di carcere nel processo stralcio appunto di Mafia capitale. Non solo. Per l’ex sindaco l’accusa di aver percepito da Salvatore Buzzi e altri personaggi soldi in contanti ed erogazioni alla Fondazione Nuova Italia da lui presieduta per un totale di 298mila e 500 euro. All’ex sindaco infatti è stata chiesta la restituzione di quei soldi. Massimo Carminati e Buzzi avrebbero pagato per le nomine di dirigenti apicali in Ama, per pilotare l’appalto per l’organico della stessa municipalizzata e per sbloccare i crediti che Buzzi aveva con la pubblica amministrazione, con Ama e Eur Spa.

SONO INNOCENTE

Il commento di Alemanno: “Sono innocente non c’è una vera prova certa contro di me. Mafia capitale ha creato dei danni anche a me. Leggeremo le motivazioni per capire come si è arrivati a questa condanna. C’era un clima negativo. Ho avuto l’impressione che ci fosse la volontà di andare oltre anche a quanto chiesto dal pm. Non solo l’uomo di riferimento di mafia capitale, visto che sono stato prosciolto dall’accusa di associazione mafiosa”. I fatti risalgono al periodo tra il 2012 e il 2014. Massimo Carminati, già appartenente in passato a gruppi eversivi dell’estrema destra, è stato condannato nel 2017 a 20 anni di carcere, poi la Corte di appello riduce la condanna a 14 anni, mentre Buzzi è stato condannato a 18 anni.

