Umbria, arrestati segretario Pd e assessore/ Inchiesta sanità, perquisito governatore

Inchiesta sanità Umbria, terremoto nel Partito Democratico: il segretario regionale Gianpiero Bocci e l’assessore regionale alla Salute e coesione sociale Luca Barberini sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. L’indagine della Procura di Perugia verte su alcune irregolarità commesse in un concorso per assunzioni in ambito sanitario: come riporta La Nazione, per i due dem sono stati disposti i domiciliari, così come per il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Emilio Duca e per il direttore amministrativo della stessa azienda. Ma non solo: nell’indagine sarebbero coinvolti anche sei dirigenti dell’azienda ospedaliera ed è in corso l’esecuzione dei decreti di perquisizione nei confronti del presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, del segretario regionale del Pd ed ex sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci e dell’assessore alla sanità della Regione Luca Barberini. L’Ansa evidenzia che l’inchiesta riguarda un concorso di una delle aziende sanitarie umbre.

INCHIESTA SANITA’ UMBRIA: LE PAROLE DI CATIUSCIA MARINI

Dopo lo scandalo sanità in Basilicata, che ha visto l’arresto del governatore Marcello Pittella, un nuovo caso in Umbria: l’indagine ipotizza a vario titolo i reati di abuso d’ufficio, rivelazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e falso. Catiuscia Marini ha preso immediatamente posizione: «Quest’oggi mi è stata notificata dalla procura della Repubblica di Perugia una richiesta di acquisizione di atti nell’ambito di una indagine preliminare relativa a procedure concorsuali in capo ad una Azienda sanitaria umbra. Ho offerto la mia massima collaborazione personale e istituzionale all’attività dei rappresentanti dell’autorità giudiziaria. Sono assolutamente tranquilla e fiduciosa nell’operato della magistratura, nella certezza della mia totale estraneità ai fatti e ai reati oggetto di indagine». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: La Nazione sottolinea che, oltre le abitazioni e gli uffici dei destinatari dei decreti, i finanzieri hanno perquisito anche la sede dell’assessorato alla Sanità.

