Sì Tav in piazza a Torino/ “Madamine” e opposizioni, migliaia a corteo

Scendono di nuovo in piazza i Sì Tav a Torino. E sono tanti, tantissimi, tra “madamine”, sindacati ed esponenti delle opposizioni che vogliono la realizzazione dell’Alta Velocità Torino-Lione. Come riportato da La Repubblico, il corteo si è aperto sulle note dell’Inno alla gioia di Beethoven ed è caratterizzato da due note cromatiche dominanti: l’arancione che tinge palloncini e foulard dei manifestanti e le bandiere blu punteggiate dalle stelle dell’Unione Europea che molti di questi portano sulle spalle. Il corteo si snoda tutto in centro città: da piazza Vittorio fino a piazza Castello. Forse è ancora presto per fare una stima delle presenze, che La Repubblica stima in questo quarto appuntamento tra le 15mila e le 20mila, ma è chiaro che l’Onda dei Sì Tav abbia travolto anche oggi la città piemontese, lanciando un messaggio molto forte soprattutto ai due partiti di governo.

SI TAV IN PIAZZA A TORINO

Proprio le opposizioni stanno tentando di intestarsi la battaglia per il Sì alla Tav come si evince dalla presenza al corteo di molti esponenti del Pd e di Forza Italia. C’è ovviamente il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, così come l’ex ministro Maria Elena Boschi. Per Forza Italia, il candidato alla Regione, Alberto Cirio, ha deciso di non essere presente in piazza motivando la sua decisione in una lettera aperta in cui ha detto di voler essere ricordato “non come il Presidente che ha manifestato per la Tav, ma come quello che l’ha fatta”. In ogni caso per il partito di Silvio Berlusconi erano presenti Lara Comi (“perché l’avevo promesso e perché la Tav è una battaglia ancora da vincere”) e Claudia Porchietto (“Sarei venuta anche se mi avessero detto di non venire perché sono torinese e per noi questa è una battaglia fondamentale. Cirio ha scelto una posizione giusta e comprensibile per evitare polemiche in più è fuori di dubbio il nostro sostegno alla Tav”).

© RIPRODUZIONE RISERVATA