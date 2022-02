Polmonite bilaterale Covid, scoperta l’origine/ Studio: “Grasso riveste alveoli e…”

La genesi della polmonite bilaterale da Covid è stata individuata. A dare notizia di questa preziosa scoperta scientifica è l'”International Journal of Obesity”, che evidenzia come la ricerca sia stata condotta da un gruppo di studiosi italiani coordinato da Saverio Cinti (Università Politecnica delle Marche) e in collaborazione con l’Università di Milano e l’Université Côte d’Azur.

La conclusione alla quale il team di esperti è giunto al termine di un’analisi approfondita ha consentito di ricostruire nei minimi particolari il meccanismo all’origine delle polmoniti bilaterali collegate all’infezione da SARS-CoV-2. In estrema sintesi (e in termini che possano risultare di agevole comprensione, considerata la complessità della materia), le particelle di grasso che prendono vita dalla distruzione delle cellule adipose si accumulano nel tessuto dei polmoni, dove formano membrane che rivestono gli alveoli, causando gravi problemi respiratori.

POLMONITE BILATERALE DA COVID GENERATA DA “EMBOLIE GRASSOSE”

Si forma dunque in questo modo la polmonite bilaterale da Covid e, come ha riferito il professor Cinti, i dati sono stati raccolti dai tessuti di 19 pazienti che purtroppo hanno perso l’ardua battaglia contro il virus e da altri 23 deceduti per altre ragioni. Essi hanno confermato l’ipotesi che era già stata formulata all’incirca 24 mesi fa dal medesimo gruppo di ricerca di cui oggi parla il mondo intero.

“La malattia causata dal Covid – ha aggiunto Cinti – determina embolie grassose responsabili delle polmoniti bilaterali. Le implicazioni per la terapia sono importanti perché, secondo me e secondo i farmacologi che hanno partecipato alla ricerca, sarebbe bene intervenire il più precocemente possibile con farmaci antinfiammatori liposolubili”. A fronte di questa nuova imprescindibile certezza di carattere medico-scientifico, si aggiunge pertanto un altro tassello fondamentale nella lotta globale contro una pandemia che ormai accompagna da un biennio la nostra quotidianità e di cui, francamente, faremmo e avremmo fatto meno sin dai suoi esordi.

