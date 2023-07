Polonia, rilasciata neo-nazista/ Aveva aggredito una donna durante un evento Lgbt

Caos in Polonia. Il ministro della Giustizia euroscettico Zbigniew Ziobro, che è anche procuratore generale, ha deciso di rilasciare una attivista di estrema destra di 21 anni e neonazista condannato a tre anni di carcere per aver aggredito una donna durante un evento LGBT nel 2020.

Come riportato da Euractiv, Marika Matuszak e altre tre persone hanno tentato di strappare una borsa color arcobaleno mentre la donna prendeva parte al Pride Poznań. Secondo il fascicolo, Matuszak e altre due persone hanno causato lividi e distorsioni alle mani e ai polsi della vittima. La condanna a tre anni eseguita era il minimo possibile per il tribunale da applicare nel caso. Il suo caso è diventato famoso quando l’istituto cattolico fondamentalista Ordo Iuris ha lanciato una campagna per il suo rilascio dal carcere, sostenendo che si sarebbe potuta applicare una pena più morbida e affermando che lunedì renderanno pubblici i file del caso.

Il caso in Polonia

Lo scorso venerdì il ministro della giustizia ha deciso di liberare Matuszak trasportandola a casa, dove dovrà attendere la grazia del presidente Andrzej Duda. Secondo i rappresentanti dell’istituto, era stata condannata ingiustamente e per ragioni ideologiche. Su Internet è scoppiata una campagna di estrema destra che chiedeva il rilascio dell’aggressore, vista come un “difensore dei valori tradizionali” e impegnata contro il “terrore LGBT”. Il suo affondo è stata sminuito, la colpa della sua punizione è stata attribuita alla “casta dei giudici”, un termine popolare usato dalla destra euroscettica per i tribunali che non sono d’accordo con le autorità polacche. “Il tribunale ha gettato una ragazza in prigione per tre anni perché protestava contro la promozione dell’ideologia di sinistra e dell’omosessualità. I tribunali puniscono spietatamente i polacchi per aver difeso fede e valori. Per aver attaccato le chiese, picchiato i fedeli e sputato addosso agli agenti di polizia, li hanno lasciati liberi. Una questione separata sono le azioni di alcuni pubblici ministeri in questo caso. Questo non rimarrà senza conseguenze…” ha scritto Ziobro su Twitter.

