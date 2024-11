La storia vera di Pompei, il film in onda oggi su Raidue

Oggi, giovedì 7 novembre, in prima serata, Raidue trasmette “Pompei”, film del 2014 diretto da Paul W.S. Anderson che rappresenta un mix perfetto di storia, avventura, ma anche di romanticismo con la storia d’amore tra Milo e Cassia a fare da sfondo. Il film è ambientato nel 79 d.C. Milo, un giovane ed affascinante gladiatore della Britannia che si innamora perdutamente di Cassia, figlia di un ricco mercante. Un amore difficile e reso quasi impossibile da un evento naturale che nessuno aveva previsto ovvero l’eruzione del Vesuvio che rade al suolo l’intera città anche se Milo fa di tutto per salvare la donna che ama, ma cosa c’è di vero nella trame del film?

Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai/ "Siamo andati a convivere, un passo bello e complesso"

Il regista Paul W. S. Anderson ha realizzato il film dopo aver visitato gli scavi di Pompei da cui è rimasto talmente affascinato da aver deciso di realizzare una pellicola totalmente dedicata ad uno dei fatti storici più tragici. Tuttavia, il film non racconta affatto una storia vera.

Pompei storia vera: cosa c’è di vero e cosa no

Il La storia d’amore tra Milo e Cassia è stata ispirata dal famoso calco chiamato “le due fanciulle” che rappresenta l’amore in balia della cenere e degli eventi. Si ispira ai calchi ritrovati anche il personaggio di Attico, l’amico di Milo mentre è totalmente inventata la figura del senatore Quinto Attilio Corvo che è stata creata unicamente perché funzionale alla trama.

X Factor 2024 Live show, 3a puntata/ Diretta e eliminati: Mimì, che energia con "I will survive"!

Anche i dialoghi non rispecchiano la realtà perché Milo e Attico, pur appartenendo a città diverse, si capiscono sin dal primo incontro. Ciò che, invece, viene descritta accuratamente è l’eruzione del Vesuvio che, come spiegano i vulcanologi, è stata preceduta da una serie di eventi, come i terremoti, che annunciavano il tragico evento. La storia del film Pompei, dunque, si ispira a fatti veri e ha un’ambientazione storica reale, ma la trama è pressochè inventata.