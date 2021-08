Post sessista contro Stella Sorgente (M5S)/ Due consiglieri del Pd mettono like

Un post sessista contro Stella Sorgente, esponente del M5S, ha creato una polemica sul web. L’ex vicesindaco di Livorno, dopo essersi espressa sul tema della riapertura dell’ippodromo, è stata vittima su Facebook di una ironia dal contenuto inaccettabile. Un fotomontaggio con riferimenti cinematografici che ha coinvolto anche l’ex primo cittadino Filippo Nogarin.

Ad inorridire la rappresentante del Movimento 5 Stelle, ad ogni modo, non è stata soltanto la vignetta di cattivo gusto, bensì soprattutto i “like” inseriti al post da due consiglieri comunali del Pd: Eleonora Agostinelli ed Enrico Bianchi. “Era un po’ che per fortuna non leggevo commenti sessisti sul mio conto, ma eccoci di nuovo nelle mire di qualche personaggio superficialmente offensivo che fa dell’”ironia” su di me. A queste amenità sono ormai abituata”, ha commentato Stella Sorgente. Ad amareggiarla, più che altro, sono stati i pareri favorevoli dei colleghi, a cui ha voluto mandare un messaggio diretto sul tema. “Forse non si sono accorti di aver sottoscritto e votato favorevolmente ad una mozione proposta dalla sottoscritta e dal loro compagno di partito Salvatore Nasca sulla comunicazione non ostile, anche sui social. Complimenti! La prossima volta magari votate contro, così siete più coerenti”.

Post sessista contro Stella Sorgente (M5S): la condanna di Salvetti

A schierarsi dalla parte di Stella Sorgente, esponente del M5S, a seguito del post sessista, è stato Luca Salvetti, sindaco di Livorno. “Il post su Facebook è dai contenuti inaccettabili e ha fatto registrare i like inopportuni di due consiglieri comunali. L’uso di certe parole e di certe immagini, in special modo quelle affidate ai media e ai social, prima ancora che in norme e disposizioni devono trovare la loro corretta misura nell’agire quotidiano”, ha scritto. Il primo cittadino ha dunque stigmatizzato pubblicamente l’atteggiamento denigratorio dei due rappresentanti del Pd. “Non ci posso essere ambiguità su questa materia, dovendo noi tutti esigere, dagli altri ma principalmente da noi stessi, che il confronto politico rimanga sempre e solo ancorato a temi e argomenti concreti che escludano elementi personali o ancor peggio di genere. Combattiamo questa battaglia di civiltà dell’informazione tutti e tutte insieme”.

Post sessista contro Stella Sorgente (M5S): le scuse dei consiglieri

I due consiglieri Eleonora Agostinelli ed Enrico Bianchi, nel pomeriggio di ieri, si sono infine scusati per i like al post sessista contro Stella Sorgente del M5S. “Abbiamo agito con distrazione e superficialità. Siamo sinceramente dispiaciuti per l’accaduto, precisando che le offese personali, e a maggior ragione sessiste, non appartengono al nostro vissuto individuale, personale e politico. Non era ovviamente nostra intenzione recare offesa a nessuno, tanto meno alla consigliera”, hanno scritto.



