Postemobile down, perchè non funziona/ “Problemi in tutta Italia”

Postemobile down da diverse ore, milioni di utenti alle prese con malfunzionamenti di ogni tipo. Sui social network è possibile trovare tantissimi commenti di clienti inferociti per i problemi riscontrati nelle scorse ore, anche a causa dell’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Poste. Ricordiamo che Postemobile è l’operatore mobile del Gruppo Poste Italiane e, come rilevato da Downdetector, sono numerosi i malfunzionamenti registrati dai clienti: secondo le statistiche del portale specializzato, il 62% accusa problemi alla telefonia mobile, il 31% un blackout totale ed il 6% problemi a internet mobile.

POSTEMOBILE DOWN: PERCHÉ NON FUNZIONA?

Il mancato funzionamento di Postemobile coinvolge una platea potenziale di 4,5 milioni di persone e sono davvero in tanti a riversarsi sui social network per chiedere informazioni e delucidazioni all’azienda. Qui di seguito vi proponiamo una carrellata di commenti: «É da oltre 2 ore che non posso fare telefonate e non riesco a chiamare Servizio clienti. Almeno ricevere un messaggio che informa di problemi così almeno evitavo di perdere tempo e pensare che fosse solo un mio problema!», «Certo che uno straccio di dichiarazione ufficiale su cosa stia succedendo e la stima dei tempi di soluzione del problema potevano anche farla…», «Dateci riscontro per favore! Da più di un’ora non funziona la connessione dati ed è impossibile fare chiamate da e verso numeri #postemobile e Wind Tre. Impossibile anche contattare il 160».

