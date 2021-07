PRE MEETING LOANO/ Diretta “L’uomo davanti alle sfide dello sport”: ospite Marchisio

A 24 ore dall’incredibile e meravigliosa finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, un “azzurro” che abbiamo imparato a conoscere sotto un’altra veste in questa cavalcata verso Wembley, l’ex centrocampista Claudio Marchisio, sarà protagonista nell’odierno incontro al Pre Meeting di Loano in diretta alle ore 21. L’evento organizzato dal “Centro Culturale Cara Beltà” in collaborazione con il Meeting per l’amicizia fra i popoli – giunto alla sesta edizione con incontri dal 7 all’11 luglio – si tinge di colori “azzurri” per trattare un tema tutt’altro che marginale nella realtà quotidiana di tutti i giorni: “L’uomo davanti alle sfide dello sport” è il titolo dell’incontro a cui parteciperanno sul palco per l’appunto Claudio Marchisio, calciatore e attuale commentatore sportivo per la Rai, Luca Rossettini, calciatore Padova, Fabio Incorvaia, campione del mondo di moto d’acqua, Simone Rossi, Rugby Milano.

Nel pieno della pandemia, il totale “stop” ad ogni attività sportiva, professionistica o dilettantistica, ha generato non porche problematiche per quello che rappresenta da sempre molto più che una “valvola di sfogo” dal logorio della vita quotidiana: lo sport è metafora di vita, di comunità, perché no anche di libertà. Riscoprirlo nella gioia di questi giorni dove, solo per citare l’ultima settimana, l’Italia ha visto la conquista della finale di Euro 2020, il cammino splendido di Matteo Berrettini nel tennis a Wimbledon e la qualificazione (insperata alla vigilia) alle Olimpiadi di Tokyo per la nazionale di Basket. Oggi nella rassegna del Pre Meeting di Loano si discuterà e dialogherà della capacità dell’uomo di star di fronte alle sfide sportive: una posizione non “richiudibile” nel semplicistico “divertimento” ma che può raccontare tanto e molto del desiderio e animo umano. Ricordiamo che questo incontro come tutti gli altri del Pre Meeting di Loano, verrà trasmesso online dal sito del quotidiano ilsussidiario.net a partire dalle ore 21.

