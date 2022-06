Pregliasco: “In estate temo 100milla casi Covid al giorno”/ “Varianti causa di boom”

Fabrizio Pregliasco teme una nuova ondata di Covid-19 in estate: “Il rischio è di avere circa 100 mila infezioni al giorno rilevate dai bollettini nazionali”, ha detto nel corso di una intervista ad Adnkronos Salute. Il virologo ha stilato queste drammatiche previsioni alla luce della diffusione delle sottovarianti BA.4 e BA.5 che hanno provocato un boom di positivi in Portogallo e Germania. “Con Omicron 4 e 5 servono raccomandazioni stringenti”, ha avvertito.

Al momento, infatti, la variante dominante è la Omicron 2, ma le successive sarebbero ancora più infettive. È dunque questo il motivo per cui si teme che l’Italia, come altri Paesi in Europa, possa stare andando incontro a una nuova ondata del virus. La situazione, al momento, è ancora sotto controllo, ma non è da escludere che presto il Covid-19 possa tornare a bussare alla porta, anche nella stagione più calda.

Pregliasco: “In estate temo 100milla casi Covid al giorno”. In arrivo nuove restrizioni?

Fabrizio Pregliasco, nel corso dell’intervista ad Adnkronos Salute, ha annunciato dunque che potrebbero essere introdotte nuove misure di restrizione nel nostro Paese nel caso in cui, come da previsioni, in estate si arrivi a 100 mila nuovi casi di Covid-19 al giorno. Il docente all’università Statale di Milano, nel dettaglio, ha parlato di alcune “raccomandazioni stringenti”, per cui gli obblighi serrati dovrebbero comunque essere evitati. Il Governo, in questo momento, non sembra comunque preoccuparsi di questa evenienza. Lo dimostra il fatto che alle Elezioni dei giorni scorsi la mascherina non fosse neanche obbligatoria, bensì soltanto consigliata.

Gli esperti, ad ogni modo, consigliano di mantenere alta l'attenzione in virtù dei segnali che arrivano dall'Europa, come in Germania e in Portogallo dove c'è un nuovo boom di contagi. L'obiettivo, in tal senso, è quello di far fronte a un picco della curva dei contagi anticipato rispetto a quello inizialmente atteso in autunno.











