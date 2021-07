Pregliasco: “Terza dose per i fragili nel 2022”/ “Obbligo vaccino per insegnanti”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell‘università degli studi di Milano, nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, ha affrontato alcuni temi caldi durante un’intervista con il canale televisivo Cusano Italia Tv, a cominciare dalla durata dell’immunità e dall’eventuale terza dose di vaccino anti covid. A riguardo il virologo e direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, non ha potuto regalare certezze: “Non c’è chiarezza sulla durata della vaccinazione – spiega, parole riportate dal sito di Sky Tg24 – oggi si stima una protezione di 9-12 mesi. E’ probabile che sia necessario una dose di richiamo nel 2022, magari soprattutto per i soggetti più fragili e a rischio e magari con un vaccino aggiornato per le nuove varianti. E’ presumibile che si prediliga il vaccino a mRna”.

Il vaccino contro il covid è obbligatorio per il personale sanitario, ma alla luce dei casi in aumento nelle ultime ore sono molti coloro che chiedono che l’obbligo venga esteso anche ad altre persone che lavorano a contatto con il pubblico, come ad esempio gli insegnanti e in generale il personale scolastico. A riguardo Pregliasco ha specificato: “Credo che si possa pensare di arrivare all’obbligo di vaccino per il personale scolastico così come è stato fatto per i sanitari”.

PREGLIASCO: “VACCINI PERSONALE SCOLASTICO? I DOCENTI SONO A RISCHIO…”

Al momento sono circa 200mila gli insegnanti che non hanno ricevuto nemmeno una dose e che probabilmente non sembrano intenzionati a farsi vaccinare, di conseguenza, non sarà semplice convincerli con parole e fatti. “I docenti – ha ricordato Pregliasco argomentando la questione dell’obbligatorietà – sono a rischio in quanto la variante Delta infetta molto i giovani e poi svolgono un servizio essenziale, lo abbiamo visto anche dai risultati degli Invalsi che sono stati pessimi a causa della dad realizzata in modo emergenziale senza un’adeguata organizzazione”. La vaccinazione sarà fondamentale per riaprire le scuole in sicurezza e in presenza il prossimo settembre, evitando così un ulteriore alternarsi fra Dad e lezioni in classe.

