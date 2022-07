Pregliasco vs Donato, scontro su 4a dose/ “Basta dire stupidaggini, non ce la faccio”

Il professor Fabrizio Pregliasco, direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano, è stato ospite ieri sera negli studi di Zona Bianca e nell’occasione ha avuto un acceso battibecco con l’ex esponente della Lega, Francesca Donato. Quest’ultima ha sempre espresso la propria posizione contraria ai vaccini, e ieri sera l’ha ribadita parlando della quarta dose, il secondo booster che è stato recentemente esteso a tutti gli over 60 e a tutti i fragili. “Suggerire una quarta dose che si è già dimostrata inefficace – spiega la politica – nel proteggere fragili e invece si è dimostrata essere molto a rischio…”.

A quel punto interviene Pregliasco che la interrompe: “Basta continuare a dire stupidaggini, ma davvero, io non riesco a sopportare stupidaggini come queste, una sequenza di stupidaggini… ma basta, io ho cercato di resistere ma non ce l’ho fatta, quando si dice che il vaccino non ha salvato milioni di morti non ce la faccio a stare zitto, ci sono decide di studi su milioni di dose”.

PREGLIASCO: “DOMANI FARO’ LA QUARTA DOSE”

Dopo che la conversazione è tornata sui giusti binari, Pregliasco ha spiegato: “Domani (oggi ndr) nel pomeriggio farò la mia dose in quanto sessantenne, quindi la quarta dose, ritengo che in questo momento sia utile per i fragili. Rispetto alla sua domanda, quarta dose per tutti, non penso che sarà necessario, io penso che saranno necessarie dosi ripetute e periodiche per le categorie a rischio e i soggetti più fragili”.

Sullo scetticismo della gente nei confronti della quarta dose, Pregliasco spiega: “C’è questa narrazione che ha portato molti a non voler la quarta dose fra gli ottantenni e ora i sessantenni. Recenti studi dimostrano invece che questo vaccino, anche se prodotto sulla base del ceppo di Wuhan, determinata quella che si chiama una cross-protezione, un rinforzo della risposta immunitaria perchè abbiamo visto che il vaccino ha un’efficacia che perdura nel tempo ma che va a calare, così come va a calare quella della malattia”.

