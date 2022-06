“Prepariamoci a razionamento diurno acqua”/ Curcio: “Valutiamo stato d’emergenza”

Il problema della siccità che sta attanagliando l’Italia in queste settimane, potrebbe portare a soluzioni drastiche e impensabili fino a poche settimane fa, come ad esempio il razionamento dell’acqua. Lo ha spiegato il numero uno della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che non ha appunto escluso “il razionamento diurno dell’acqua”, aggiungendo che “nelle prossime settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”.

Una situazione insostenibile che tra l’altro è direttamente collegata anche ai numerosi incendi che si sono verificati nel 2022, più del doppio rispetto a quelli dell’anno precedente, e ben sei volte di più rispetto al 2020. Fabrizio Curcio ha poi parlato della portata del fiume Po, il più importante d’Italia, che è addirittura inferiore dell’80 per cento rispetto alla media del periodo: “Siamo a 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni e fino al 70% di neve in meno. E il Po ha una portata sino all’80% in meno”, numeri che fanno chiaramente capire quanto la situazione sia critica.

CURCIO E IL PROBLEMA SICCITA’, FONTANA: “MAI UNA CRISI COME QUESTA”

E sulla questione siccità è intervenuto anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha parlato di crisi più grave di sempre: “Sull’acqua credo che qualche piccolo razionamento sia già in essere. Una crisi idrica di questo tipo non si è mai verificata nella storia della Lombardia”. Infine le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che è intervenuto firmando un’ordinanza che invita “cittadine e cittadini a ridurre al minimo l’uso di acqua potabile sia di uso domestico che per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili”.

La direttiva è stata spiegata dallo stesso sindaco meneghino attraverso le sue pagine social, aggiungendo che il Comune vuole fare la sua parte in questa crisi, dopo che la regione ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre. La situazione, alla luce di queste dichiarazioni, è decisamente critica.











