Presidente Kosovo contro Serbia/ “Belgrado mina il processo di pace”

C’è grande preoccupazione per le tensioni degli ultimi mesi scoppiate nella parte serba: dritta al punto la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la quarantaduenne ha spiegato che Belgrado “sta cercando di destabilizzare la regione minando i valori della democrazia. L’obiettivo è distruggere il processo di pace e la stabilità”.

Secondo la presidente del Kosovo, ci sarebbe il collega serbo Aleksandar Vucic dietro le barricate erette nella parte a maggioranza serba a Mitrovica e nel resto del territorio: “Lui le ha organizzate, ha creato le gang criminali e le sta finanziando, lui comanda e dà ordini. Non pago è andato oltre”. Secondo la Osmani, infatti, Vucic avrebbe incentivato la nascita di gruppi militari in stile Wagner, fornendo anche armi: “Questi gruppi, sponsorizzati da Belgrado, stanno costruendo trincee e non semplici barricate o blocchi stradali, ma vere e proprie postazioni di combattimento”.

Presidente Kosovo: “Belgrado mina il processo di pace”

Nel corso del suo intervento, la numero uno del Kosovo ha sostenuto che il presidente Vucic vuole una guerra ibrida, prendendo in giro l’Europa e strizzando l’occhio alle bande criminali. Secondo la Osmani la soluzione migliore per negoziare è un “cambio di vicino”, ovvero la sostituzione di Vucic: “Mai uno scambio di territori, mai la cessione di un pezzo del Kosovo alla Serbia, sono scenari folli e illogici. Non daremo neppure un centimetro di terra a chi ha compiuto genocidi nei Balcani”. E per la quarantaduenne c’è un dettaglio da non sottovalutare, l’asse tra Russia e Serbia: “Il rischio è enorme. La guerra in Ucraina finisce solo se Mosca perde, altrimenti sarà una minaccia costante alla pace internazionale”. Una battuta anche sul rapporto con Washington: “I rapporti con gli Stati Uniti sono ottimi. Saremo sempre grati a loro come all’Italia. Ai vostri imprenditori dico ‘investite in Kosovo’, c’è la popolazione più giovane d’Europa, le tasse e il mercato del lavoro sono un’occasione e il Paese è sicuro”.

