“Presto obblighi vaccinali sul lavoro in USA”/ Fauci: “Tutelare sicurezza e salute”

Presto negli USA si assisterà a un autentico boom di obblighi vaccinali sul lavoro in tantissimi settori, con i dipendenti chiamati a sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus: ne è convinto Anthony Fauci, massimo esperto statunitense in materia di Covid-19, secondo il quale, non appena gli States approveranno pienamente uno o più sieri, fin qui autorizzati solo secondo procedure di emergenza dalla Food and Drug Administration, si verificherà un vero e proprio assalto obbligato all’immunizzazione. “College, scuole, aziende private, gruppi imprenditoriali, ospedali e così via si sentiranno più protetti anche a livello locale nel richiedere la obbligatorietà delle vaccinazioni per i loro dipendenti”, ha commentato il direttore dell’Istituto delle malattie infettive degli USA, per poi aggiungere: “Viviamo in una sorta di mondo distopico, con il pubblico sommerso da bugie e disinformazione”.

Il consigliere medico capo della Casa Bianca, intervenuto ai microfoni di Nbc, ha sottolineato che, a suo giudizio, gli individui con un sistema immunitario compromesso probabilmente non avranno una forte risposta immunitaria e la protezione fornita dal vaccino si attenuerà nel tempo. Ecco, dunque, che le famose terze dosi saranno presumibilmente somministrate in primis ad anziani e immunodepressi, in maniera da garantire il loro benessere.

ANTHONY FAUCI: “VACCINARE TUTTI NELLE SCUOLE”

In un’intervista concessa al quotidiano “Usa Today”, invece, Fauci ha voluto sottolineare con forza l’importanza di vaccinare chiunque stia a stretto contatto con un bambino, a maggior ragione se opera nell’ambiente che dovrebbe essere il più protetto per antonomasia, ovvero quello scolastico. Per garantire la regolarità delle lezioni in presenza, a detta di Fauci, occorre immunizzare l’intero personale scolastico e varare l’obbligo di indossare le mascherine negli edifici scolastici, visto l’elevato tasso di contagiosità della variante Delta e la sua capacità di infettare anche i soggetti più piccoli.

“Per me vaccinare tutti gli adulti che lavorano con i bambini è una questione di buon senso. Eppure, anche per altre misure, come l’uso delle mascherine nelle scuole, assistiamo a reazioni e ribellioni come in Florida”, dove il governatore Ron De Santis ha minacciato di bloccare i fondi statali alle scuole, qualora sia introdotto l’utilizzo obbligatorio delle mascherine: “Non ha senso non voler proteggere i bambini”, ha concluso Anthony Fauci.



