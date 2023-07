PreviOn (fintech di AATech) e Aon ampliano offerta servizi previdenziali/ Arrivano i “check-up” individuali

Dopo l’ottimo debutto in borsa, un’altra buona notizia per AATech: la piattaforma fintech previdenziale che controlla, PreviOn, annuncia l’ampliamento dell’offerta di servizi previdenziali grazie all’accordo con Aon. Da questa partnership, infatti, nasce una piattaforma fintech che consente di realizzare check-up previdenziali individuali tramite il costante aggiornamento e l’integrazione sistemica di dati provenienti da diverse fonti informative. Quindi, dipendenti e professionisti potranno trovare risposta a tre domande ricorrenti in ambito pensionistico: quando potranno andare in pensione, quale sarà l’importo della pensione, quanto bisogna risparmiare per raggiungere una pensione adeguata. Questo servizio offre molti vantaggi anche a imprese e organizzazioni che gestiscono il risparmio di lungo termine e alle associazioni industriali e professionali. Ad esempio, le imprese attraverso questa soluzione possono supportare il benessere finanziario dei dipendenti, offrendo loro l’occasione di incrementare la consapevolezza, di gestire al meglio il proprio denaro e di pianificare serenamente il proprio futuro.

Invece, per le società di gestione di risparmio di lungo termine, questo servizio può essere usato come uno strumento a sostegno della forza vendita nella promozione e vendita di prodotti previdenziali e finanziari di lungo termine e offrire ai clienti un servizio di qualità e personalizzato. Per quanto riguarda le associazioni industriali e professionali, il servizio può essere offerto agli iscritti per incrementarne la fedeltà e la soddisfazione, comprendendo pure il monitoraggio delle prestazioni eventualmente maturate nell’ambito delle Casse di previdenza professionali. Più in generale, la piattaforma nata dalla collaborazione tra Aon e PreviOn è una soluzione innovativa, flessibile e user friendly nell’utilizzo che può essere adattata alle esigenze di ogni organizzazione che vuole offrire ai propri iscritti o dipendenti un servizio di valutazione, pianificazione e monitoraggio del risparmio previdenziale.

AON E PREVION INSIEME PER UN NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA PENSIONISTICA

“Siamo orgogliosi dell’accordo con Aon che rappresenta un importante traguardo nel percorso di espansione del business di PreviOn“, dichiara Miglena Mekereshka, fondatrice e CEO di PreviOn. L’accordo con Aon “rappresenta un importante passo avanti nella fornitura di servizi di consulenza previdenziale personalizzati e innovativi. La collaborazione tra le due aziende permetterà di unire le competenze innovative di PreviOn e la profonda conoscenza del mercato di Aon, per offrire soluzioni sempre più efficaci e su misura per le esigenze dei Clienti“. Claudio Pinna, Head of Wealth di Aon, invece sottolinea che la piattaforma sviluppata “rappresenta uno strumento tecnologico fondamentale per consentirci di completare la nostra offerta consulenziale in particolare nella gestione del benessere finanziario dei lavoratori, nel supporto ai nostri Clienti per l’introduzione di politiche sostenibili di gestione del capitale umano, nelle riorganizzazioni responsabili della forza lavoro, nel monitoraggio complessivo della corretta gestione dell’equità remunerativa di genere“.

Entusiasta della partnership anche Giuseppe Faragò, Chief Commercial Officer di Aon, secondo cui “questo nuovo servizio di consulenza pensionistica” è “progettato per garantire una solida strategia per il futuro finanziario delle aziende e delle persone“. L’obiettivo di Aon è quello di “anticipare le esigenze di mercato, fornendo un supporto costante ai nostri Clienti. Sappiamo che la pensione è una tappa chiave nella vita professionale e, grazie a questa partnership, è possibile garantire un servizio digitale e personalizzato, facilmente accessibile tramite app, per massimizzare i benefici pensionistici, offrendo una guida strategica e una pianificazione attenta“.

IL DEBUTTO IN BORSA DI AATECH

PreviOn fa parte del portafoglio di aziende di successo che AATech ha creato negli ultimi dieci anni nei settori Fintech e Transizione Energetica. La società è stata fondata nel 2022, dopo oltre due anni di ricerca e sviluppo in AATech, e può già vantare numerosi accordi distribuitivi, tra cui Aon. Ma in questi dieci anni AATech è cresciuta al punto tale da arrivare alla quotazione in Borsa, una svolta non solo in termini di visibilità, ma soprattutto di prospettive di crescita che può dare. Al debutto su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, AATech ha raccolto in fase di collocamento 1,6 milioni di euro, ottenendo una capitalizzazione di circa 4,7 milioni di euro. Dunque, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 50%.

“Erano le risorse che erano necessarie per continuare a crescere e abbiamo avuto fiducia da tantissimi investitori istituzionali, e per noi sono un pregio e un motivo di orgoglio, e siamo quindi contenti di tutto il percorso e della raccolta“, il commento di Alessandro Andreozzi, presidente e CEO di AATech, a Teleborsa a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte. L’obiettivo è quello di continuare a sviluppare il core business, “che è quello di trovare sempre sul mercato soluzioni tecnologiche innovative nell’ambito della tradizione energetica e del fintech. Continueremo a fare ricerca e sviluppo, continuando a sviluppare tecnologie nostre insieme ai nostri partner, e ovviamente ci apriremo anche al mondo dell’M&A, nel senso che cercheremo di trovare acquisizioni per crescere anche dal punto di vista delle linee esterne“.

GLI ELEMENTI DISTINTIVI DI AATECH

L’unicità di AATech è rappresentata dall’unione tra la forte vocazione innovativa con la solidità del portafoglio e la scalabilità del business. Gli elementi distintivi della società sono: una Value Chain solida, perché AATech crea valore e ricavi implementando soluzioni innovative e supportando i Partner con servizi ad alto valore aggiunto durante tutte le fasi del loro ciclo di vita; comprovata esperienza nella creazione e nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori fintech e transizione energetica; portafoglio di soluzioni e tecnologie proprietarie innovative con focus sulla digitalizzazione e sul problem solving di criticità reali; portfolio di successo e ben diversificato, formato da numerose aziende di valore in forte sviluppo sui rispettivi mercati, con partnership con soggetti di primario standing; presenza nei mercati di riferimento, perché AATech ha focalizzato le sue attività nei settori del fintech e della transizione energetica: contesti strategici nei quali è prevista una crescita significativa nei prossimi anni.

AATech è, dunque, un tech builder innovativo, formato da un gruppo di professionisti nel settore digitale, con l’obiettivo costante di individuare nuove tecnologie nei settori Fintech e Transizione energetica in Italia. La società ricerca costantemente, tramite un processo di continuous innovation, nuove soluzioni innovative che risolvano problemi concreti e creino nuove opportunità di generazione di valore tangibile, che dopo essere state create e validate internamente, possano anche diventare aziende autonome. Inoltre, la società, per creare ulteriore solidità patrimoniale e valore nel lungo periodo, ha l’obiettivo di far crescere le società controllate, mantenere in portafoglio nel lungo periodo e ricevere dividendi e proventi da esse.











