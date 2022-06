Previsione traffico autostrade 2 giugno/ Circolazione intensa lungo tutte le tratte

Le previsioni del traffico per domani, 2 giugno 2022, danno una circolazione particolarmente intense su tutte le autostrade italiane, in particolare quelle che portano verso i luoghi di villeggiatura, quindi mare e montagna. In vista del ponte di domani, che si protrarrà per molti fino a domenica 5, saranno milioni gli italiani che si metteranno in strada alla luce anche del clima tipicamente estivo di questi giorni, soprattutto al centro e al sud Italia, con temperature che sfioreranno i 40 gradi in numerose località.

Secondo le previsioni saranno 13 milioni gli italiani che si sposteranno nei prossimi giorni, di conseguenza non sono da escludere situazioni caotiche in numerose tratte autostradali e statali del Belpaese. E’ probabile che le prime code scattino già nel pomeriggio/sera di oggi, con i lavoratori che usciti dagli uffici e dalle fabbriche, si metteranno subito in viaggio per spostarsi in alberghi, residence, b&b o seconde case. Per la giornata di domani, 2 giugno, le previsioni del traffico parlano di un’altra concentrazione di mezzi soprattutto in mattinata, fino all’ora di pranzo, mentre nel pomeriggio la situazione dovrebbe assestarsi, e il numero di automobilisti defluire lentamente con il passare delle ore.

PREVISIONE TRAFFICO AUTOSTRADE 2 GIUGNO: LE TRATTE PIU’ TRAFFICATE

La stessa situazione potrebbe poi verificarsi domenica 5 giugno, ma nel senso di marcia opposto, quindi dai luoghi di villeggiatura verso le città, con traffico intenso, anche in questo caso, soprattutto al mattino. Per quanto riguarda le tratte che probabilmente saranno più trafficate, si segnalano le autostrade liguri, quindi A14 e A1, ma anche l’autostrada del Brennero, la A4 in direzione Verona, Lago di Garda e Venezia, quindi tutte le zone costiere di Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché quelli di confine con la Croazia. Traffico anche in Emilia Romagna, lungo la Riviera a cominciare da Milano Marittima e Cervia, ma anche Toscana, fino a Lazio, Calabria e Puglia. Fra le città più trafficate si segnalano invece Roma, Milano e Torino. Per venerdì 3 e sabato 4 giugno, infine, il traffico dovrebbe essere da bollino verde.

