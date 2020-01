PRIMO NATO NEL 2020/ È una bambina: si chiama Bianca, ecco dov’è nata

Volete sapere chi è il primo nato del 2020? Cambiate vocale: è una prima nata. Una splendida bambina di nome Bianca, a cui spetta il record di velocità dell’anno. La mamma Ilaria, 41 anni, l’ha data infatti alla luce quando l’anno nuovo non era arrivato neanche da un minuto. La casa di cura Santa Famiglia di Roma, dov’è avvenuto il parto, ha presentato la piccola come “il primo bebè del 2020 e del decennio, partorita esattamente venti secondi dopo la mezzanotte di Capodanno”. A fare festa a mamma Ilaria, a papà Vincenzo e a questo concentrato di tenerezza dal peso di 3.590 grammi, tutti i medici di turno della clinica capitolina. Secondo le stime dell’Unicef, nel primo giorno dell’anno nasceranno 1.210 bambini in Italia, in tutto il mondo 392.078. La metà di queste nascite avverrà in otto Paesi: il primato spetta all’India (67.385 nuovi nati), seguita da Cina (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonesia (13.020), Stati Uniti (10.452), Repubblica Democratica del Congo (10.247) ed Etiopia (8.493).

Primo nato 2020: i nomi più quotati per i maschietti

Chi nasce il primo giorno dell’anno è sicuramente il bambino più famoso del momento. Il primo bambino a venire al mondo nel 2019 in Italia è stato un maschietto di nome Michele, nato un secondo dopo la mezzanotte. Cosa succederà nel 2020? Ancora non possiamo fare previsioni sul primo nato del 2020, ma si possono fare dei pronostici su quale sarà il nome scelto dai suoi genitori. Se si osservano le tendenze del 2019, i nomi preferiti per i maschietti nati in Italia sono stati i grandi classici: Francesco, Alessandro e Leonardo. Nella lista dei top 10 anche Edoardo, Andrea e Filippo. I nomi di origine straniera più popolari nel 2019 sono stati Gabriel, Manuel e Thomas, anche se nel 2017 veniva preferita la sua versione italiana. Kevin invece risulta il nome di origine anglosassone più scelto dalle mamme e dai papà nel corso dell’ultimo anno. Se torniamo indietro di qualche tempo, i nomi italiani preferiti risultano sempre gli stessi, mentre chi ha osato con qualcosa di più originale ha optato per Adam, Amir e Rayan. Nel 2020 si prevede il ritorno nella lista di Alberto, Leone – grazie alla popolarità del figlio dei Ferragnez – Cristiano e Brando.

Come si chiama il primo nato del 2020? I nomi per femminuccia più popolari

Il 2020 sarà l’anno di una femmina? Il primato di primo nato nel 2019 è stato vinto dalla piccola Aurora, arrivata proprio allo scoccare della mezzanotte. Come si chiamerà la prima nata del 2020 se sarà una bambina? Insieme ad Aurora, i nomi per bimba più popolari nel 2019 sono stati Sofia, Giulia, Ginevra, Giorgia e Alice. Per chi ha voluto dare un tocco di originalità al nome della propria figlia, ha optato per Isabel e Emily. Secondo le prime previsioni dell’anno nuovo, i nomi più scelti per le bambine che nasceranno nel 2020 sono Emma, Greta e Carlotta. Frida fa la sua prima apparizione nella lista e non c’è da sorprendersi visto la crescente popolarità dell’artista messicana nell’ultimo anno. Martina potrebbe perdere tante posizioni, visto che già nel 2019 è stato scelto meno rispetto al 2018. Beatrice invece ha perso tanta popolarità già dal 2017, quando occupava le ultime posizioni della top 10. Qualche nome raro potrebbe riapparire tra le preferenze dei futuri genitori: Cloe, molto popolare negli Stati Uniti, ed Elsa, di origine anglosassone.



