Pro Loco organizza “Miss Lato B”: è polemica/ Concorso trasformato in “Miss Sorriso”

È polemica per un concorso di bellezza organizzato dalla Pro Loco di Bollengo, in provincia di Torino, con il patrocinio del Comune: tra i premi da assegnare, oltre a quello per la donna più bella del paese, c’erano anche quelli di “Miss Eleganza” e “Miss Lato B”. È proprio quest’ultimo che ha fatto inorridire in molti, tanto che l’associazione per mettere un punto al clamore mediatico ottenuto è stata costretta a sostituirlo con “Miss Sorriso”.

Le reazioni all’iniziativa portata avanti dalla Pro Loco in occasione della festa del paese, che è in programma il prossimo 18 giugno, sono state piuttosto dure. L’associazione è stata accusata di sessismo. Le donne di Bollengo stesse si sono giustamente opposte al concorso di bellezza. “Vergognatevi. Non pensavo di dover ancora vedere certe cose nel 2022. Con il patrocinio del Comune. Non ho parole! Sindaco Ricca, dica qualcosa”. “Sembra di tornare indietro di 50 anni e più. Le partecipanti al concorso sono vittime del patriarcato o corresponsabili?”. Questi, come riportato dal Corriere della Sera, alcuni dei commenti apparsi sotto al post.

Pro Loco organizza “Miss Lato B”: è polemica. L’associazione fa dietrofront

Dopo la polemica per il concorso di “Miss Lato B” organizzato dalla Pro Loco di Bollengo, piccola comunità in provincia di Torino, è arrivato dunque il dietrofront. “Da presidente chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese per l’elezione di Miss Lato B, sostituito con Miss Sorriso. Nella nostra iniziativa non volevamo offendere e mercificare la donna. Chiedo scusa se è passato questo messaggio”, ha detto come riportato dal Corriere della Sera il numero uno dell’associazione, Paolo Cominetto.

Le locandine che promuovevano la festa all’insegna del buon cibo e delle belle donne, dunque, sono state prontamente sostituite. I premi assegnati adesso saranno quelli di “Miss Bollengo”, “Miss Eleganza” e “Miss Sorriso”. La festa di paese adesso avrà un sapore un po’ meno grossolano.











