Programma M5s Elezioni 2022/ Nozze gay, tetto 2 mandati a tutti, sfiducia costruttiva

CONTE LANCIA IL PROGRAMMA M5S PER LE ELEZIONI 2022: “DALLA PARTE GIUSTA”

Il M5s ha pubblicato sul proprio portale online il programma definitivo per le Elezioni 2022 dove, come noto, correrà in “solitaria” dopo la rottura della possibile alleanza con il Partito Democratico: «Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato», spiega Giuseppe Conte che lancia anche lo slogan elettorale “Dalla parte giusta. Cuore e coraggio per l’Italia di domani”, per presentare le proposte del suo Movimento. «A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà. Per questo ci troverete schierati da un’altra parte: la parte giusta», recita ancora il post sui social del Movimento 5Stelle per lanciare il programma definito da Conte, Grillo e dai vertici del M5s.

SPILLO/ Se ai vescovi italiani Conte continua a piacere

In attesa delle Parlamentarie convocate per martedì 16 agosto (le votazioni online sui candidati al prossimo Parlamento), il Presidente 5Stelle Giuseppe Conte sottolinea come il Movimento sia «l’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro dalla pandemia ed è potuto ripartire, facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021». Non solo, chiosa il post apparso sul portale del Movimento 5Stelle: «Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà».

ELEZIONI 2022, RENZI-CALENDA: ACCORDO LISTA IV-AZIONE/ Cdx, centristi in Noi Moderati

È il momento di decidere. Il 25 settembre scegli di stare #dallapartegiusta pic.twitter.com/6OlIk8kWW2 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 14, 2022

ELEZIONI 2022, PROGRAMMA M5S: TUTTI I TEMI E LE PROPOSTE

Sotto l’insegna-slogan “Dalla parte giusta”, il Movimento 5Stelle elenca i punti principali del programma definito verso le Elezioni 2022: a fine pagina è poi possibile scaricare l’intero documento suddiviso in 13 cartelle con il dettaglio delle proposte partorite dai 5Stelle. Fisco, welfare, donne, giovani, imprese, casa, ambiente, economia circolare, salute, disabilità, riforme istituzionali, mobilità, legalità, diritti, formazione, animali, tecnologie, agricoltura, turismo, politica estera e informazione sono i punti individuatosi dal M5s per essere i “cardini” del programma elettorale 2022. Qui di seguito in “pillole” le proposte attinenti a questi principali temi scelti dal Movimento 5Stelle:

Giuseppe Conte/ "Raggi non si agiti, M5s è trasparente. Su Grillo e Dibba..."

Fisco

– cashback fiscale: «l’introduzione di un meccanismo che permetta l’immediato accredito su conto corrente delle spese detraibili sostenute con strumenti elettronici. In questo modo semplifichiamo la vita dei contribuenti e contrastiamo l’evasione»

– cancellazione Irap

– taglio cuneo fiscale

– Superbonus da rafforzare

– maxirateazione delle cartelle esattoriali

Lavoro

– Salario minimo a 9 euro

– rafforzamento Decreto Dignità contro il precariato

– stop a stage e tirocini gratuiti

– stabilizzazione di decontribuzione Sud

– riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale «per autonomi e partite iva»

– Reddito di Cittadinanza rafforzato

– riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

– evitare ritorno Riforma Fornero sulle pensioni: «l’ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti e con meccanismi di uscita flessibile»

Giovani

– pensione garanzia giovani: «aiutare i giovani con carriere intermittenti che fanno fatica ad avere una pensione»

– Riscatto gratuito della laurea

– Bonus stabilizzazione degli sgravi per l’acquisto della prima casa degli under 36

– proroga dello sgravio per l’assunzione degli under 36 da parte delle imprese

Casa

– piano di edilizia residenziale pubblica

– mutui agevolati per acquisto prima casa

– mutuo salva casa: «permettere alle persone sovraindebitate, con l’immobile oggetto di procedure esecutive, di riacquistarlo tramite mutui a lungo termine, agevolati dallo Stato»

– affitto salva casa: «consentire alle persone sovraindebitate, con la casa oggetto di procedure esecutive, di rimanere in affitto nella propria abitazione con la possibilità in futuro di poterla riacquistare»

Ambiente

– Superbonus edilizio: «Stabilizzazione delle agevolazioni edilizie per permettere la pianificazione degli investimenti sugli immobili. Continuare a migliorare i livelli di risparmio energetico e di conseguenza risparmiare sulle bollette. Sbloccare e far circolare i crediti d’imposta per evitare il fallimento delle imprese che ancora oggi non riescono a trasformarli in liquidità per pagare fornitori e dipendenti»

– superbonus “energia imprese”

– Stop a nuove trivellazioni e a nuovi inceneritori

Riforme

– sfiducia costruttiva: «Un governo non può essere sfiduciato se contestualmente non si vota la fiducia a un altro esecutivo»

– Voto 16enni

– legge sul conflitto di interessi

– legge sulle lobby

– legge contro i cambi casacca in Parlamento

– estensione del limite dei due mandati “a tutti i partiti”

Diritti

– l’introduzione del matrimonio egualitario

– approvazione legge contro l’omotransfobia (evoluzione Ddl Zan)

– Ius scholae: «per riconoscere la cittadinanza al minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso, qualora abbia completato regolarmente uno o più cicli di studi»

Scuola

– l’adeguamento degli stipendi degli insegnanti ai livelli europei

– scuola dei mestieri: «per recuperare la tradizione dell’artigianato italiano»

– aumento dei fondi per l’università

– riduzione del numero chiuso per l’accesso all’università

Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre ci troverete schierati DALLA PARTE GIUSTAhttps://t.co/fEYhNogftn — MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) August 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA