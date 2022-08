Programma Meeting Rimini 2022 oggi 22 agosto/ Incontri, ospiti e video streaming

IL PROGRAMMA DI OGGI DEL MEETING DI RIMINI 2022

Terzo giorno di appuntamenti e incontri al Meeting di Rimini 2022: la storica kermesse, arrivata quest’anno alla sua 43esima edizione, torna col solito cartellone ricco di eventi a tema, ospitate e anche sezioni dedicate all’intrattenimento e alla buona musica, senza dimenticare gli spazi dedicati ai più giovani. E dopo la giornata inaugurale di sabato 20 agosto e quella di ieri cominciata con la celebrazione della Santa Messa presso l’Auditorium Intesa San Paolo D3, il programma di oggi lunedì 22 si apre ufficialmente con l’incontro “Democrazia e verità” (ore 12), organizzato presso la stessa location: introdotto da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, vedrà ospite Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, e sarà trasmesso in diretta su Rai News, Quotidiano Nazionale e Repubblica Tv.

Dopo l’evento che aveva aperto la giornata al Meeting di Rimini 2022, ecco presso la Sala Neri Generali l’incontro “La fatica di essere giovani” (ore 13), introdotto da Stefano Gheno, presidente Cdo Opere Sociali, e alla presenza di Alberto Bonfanti, Presidente Portofranco, e Claudio Burgio, Cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Daniela Lucangeli, Professoressa di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Università degli Studi di Padova; Dario Odifreddi, Presidente Piazza dei Mestieri e Presidente Consorzio Scuole Lavoro. Introduce Stefano Gheno, Presidente Cdo Opere Sociali. Sempre alle ore 13 altri due appuntamenti: “Favorire la crescita e sostenere i più deboli” (Sala Ferrovie dello Stato B2, in diretta su Repubblica TV) alla presenza di Simone Bemporad, Deputy Chairman The Human Safety Net, Roberto Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (introduce Emmanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS); presso la Sala Open Fiber A2 ecco invece “La tecnologia al servizio della didattica”, con introduzione di Margherita Rabaglia, dirigente scolastico Istituto Istruzione Superiore ‘Gadda’ e alla presenza di altri dirigenti e docenti.

IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Passando al programma del pomeriggio del Meeting di Rimini 2022, sono ben dieci gli appuntamenti in cartellone. Si comincia alle ore 15 con “Dalla mia vita alla vostra” (Auditorium), introduce Alberto Savorana, Responsabile attività editoriali di Comunione e Liberazione e alla presenza di Luigi Maria Epicoco, sacerdote e scrittore, e Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Alle 17 si passa a “Il PNRR: sviluppo e valorizzazione del territorio. Incontro con i Presidenti di Regione” (Auditorium, in diretta su Sky TG24, RaiNews, Quotidiano Nazionale e Repubblica TV). All’evento parteciperanno i governatori Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento, Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana, Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria. Sempre alle ore 17 (Sala Neri Generali) parte l’incontro “Dalla parte dell’uomo. Una paternità che cura”: introduce Marco Bertoli, Direttore Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

“GIUSSANI 100” (ORE 21) PER CELEBRARE IL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA

Il programma del pomeriggio del Meeting di Rimini 2022 prosegue, sempre alle ore 17, con altri due incontri: “Mare Nostrum: il Mediterraneo, nuovo nodo di connessioni” (Sala Ferrovie dello Stato B2) alla presenza di Andrea Agostinelli, presidente Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ed Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; presso la Sala Open Fiber A2 e in diretta su Repubblica TV ecco invece “South Working per lo sviluppo responsabile e sostenibile del Paese”, presentazione della ricerca a cura di Randstad e Fondazione per la Sussidiarietà con una introduzione di Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Alle ore 18 invece si terrà il webinar “Fra ‘Passione per l’uomo’ e ‘Cultura dello Scarto’ – Fine vita: dialogo alla luce del Ddl 2553 Senato” con Domenico Airoma, Procuratore delle Repubblica di Avellino e Mons. Piero Gallo, addetto alla Segreteria di 1° classe, Segreteria di Stato, Città del Vaticano.

Alle ore 19 al Meeting di Rimini 2022 è il turno di “L’irriducibilità dell’uomo” (Auditorium) con Daniele Mencarelli, scrittore e poeta, Éric-Emmanuel Schmitt, drammaturgo e scrittore; alla stessa ora il talk “Il cambiamento possibile. Ricerca: la sfida della conoscenza” (Sala Neri, in diretta su Corriere TV) a cura di Fondazione per la Sussidiarietà, mentre alla stessa ora in Sala Open Fiber A2 si terrà “Homo Ludens. Homo Videoludens”, introdotto da Alessandra Contin, Giornalista, scrittrice e videogiocatrice. Alle ore 21 invece l’evento-clou “Giussani 100” (Auditorium) per celebrare il centenario della nascita di don Giussani con Guzman Carriquiry, vicepresidente emerito della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal), Fabrice Hadjadj, filosofo, Maria Francesca Righi, Badessa del Monastero Cistercense di Valserena, Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School (introduce Roberto Fontolan, direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione).

ARENE E SPETTACOLI DI OGGI AL MEETING DI RIMINI 2022

Infine, per quanto riguarda le sezioni Arene e Spettacoli, ecco cosa propone il programma del Meeting di Rimini 2022: nell’ambito della prima, ecco alle 12.30 (Arena Scienza Pad. C1) “Il plasma sociale. Dialogo con… un fotografo” (a cura di Associazione Euresis e Camplus); “Enti locali e diplomazia alimentare: il Milan urban food policy pact” (ore 14, Arena Internazionale Pad. C3 con Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano; Stefano Gatti, Inviato Speciale Sicurezza Alimentare – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); “Diplomazia Alimentare Italiana: un impegno per il Mediterraneo” (ore 16 Arena Internazionale Pad. C3 con Fabio Cassese, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Si prosegue con “Vedere in matematica, vedere la matematica” (ore 18.30 Arena Scienza Pad. C1 A cura di Associazione Euresis e Camplus). Passando agli Spettacoli, si parte con “La sorpresa – L’eccezionale storia di Padre Marella”, regia di Otello Cenci (ore 20.30 Corte degli Agostiniani), “Spirto Gentil -Arie d’Opera” (ore 21, Sala Ferrovie dello Stato B2), “Roberto Mercadini – ‘Leonardo e Michelangelo, due passioni per l’uomo” (ore 21.30, Teatro Galli Leonardo e Michelangelo), e infine “Meeting Music Contest”, semifinale della seconda edizione (ore 21.30, Palco Spettacoli Piscine Ovest.

MEETING DI RIMINI 2022: DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Tutti gli incontri e appuntamenti della 43esima edizione del Meeting di Rimini 2022 possono essere seguiti in diretta streaming sul canale ufficiale di YouTube ma, come visto, alcuni degli eventi in programma godranno della diretta tv sui siti web e i canali delle testate giornalistiche e televisive che daranno risalto all’edizione 2022 della kermesse riminese (tra cui Corriere TV, Quotidiano Nazionale, Repubblica TV, Sky TG24, RaiNews e altri).

