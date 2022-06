Proposta matrimonio in supermercato/ Lei fa spesa, lui al microfono: “Vuoi sposarmi?”

Una proposta di matrimonio tra le corsie di un supermercato. È stata questa la scelta di Salvatore Costarelli, che per settimane ha pianificato quel momento speciale con la complicità dei dipendenti del punto vendita Despar. La sua Tiziana Giuseppa Famao non si sarebbe mai aspettata che proprio mentre compieva un gesto comune come quello di fare la spesa avrebbe vissuto questa splendida sorpresa.

Pregliasco: “Fragili continuino ad indossare mascherine”/ “Estate con casi in rialzo”

È accaduto tutto giovedì mattina quando, come ricostruito dal Corriere della Sera, la donna con il suo carrello si trovava nella corsia dei detersivi. Aveva perso di vista il suo compagno, il quale nel frattempo come previsto si era recato nella zona della cassa. Una volta afferrato il microfono ha pronunciato la fatidica domanda in filodiffusione: “Amore, te lo chiedo qui davanti a tutti, mi vuoi sposare?”. Lei, commossa, non ha potuto fare altro che dire “sì”. Poi hanno stappato la bottiglia di Valdobbiadene Edoné prosecco che era conservata nella cella frigo del market. Gli applausi delle persone presenti sono stati fragorosi.

Vaticano, albanese alla guida dell'auto non si ferma all'alt/ Fuga con spari

Proposta matrimonio in supermercato: la sorpresa nel Despar di Mira

Per Salvatore Costarelli la scelta di fare la proposta di matrimonio in un supermercato non è stata casuale. “Sono spesso da solo, volevo farle la mia dichiarazione in mezzo alla gente, in un clima semplice ma di festa. Avevo anche pensato alla classica proposta in gondola ma poi ho scelto il supermercato, per farle capire quanto tengo a lei. Ho pensato che un gesto così lei non se lo dimenticherà per tutta la vita. Io vivo per lei, la vedo felice e non c’è soddisfazione più grande”, ha raccontato al Corriere della Sera il futuro sposo. Tiziana Giuseppa Famao non se lo sarebbe mai aspettata. “Salvatore è una persona molto timida, stiamo insieme da due anni ma negli ultimi mesi ci siamo visti molto poco, soffriamo la lontananza perché lui lavora in giro per l’Italia da circa un anno. Quando ho sentito quelle parole non ho capito più niente”.

Giada Pancaccini, l'incubo dell'ex cosplayer/ “Un folle con un piccone mi inseguiva”

La data è già stata fissata: la coppia convolerà a nozze il prossimo 15 dicembre a Gela, città di cui entrambi sono originari. Non è da escludere, tuttavia, che tra gli invitati ci saranno alcuni cittadini di Mira, che hanno a cuore i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA