Psicomago Carlo Fox, flop in diretta/ Video, “ora indovinerò i tuoi numeri”, ma…

È vero, non tute le ciambelle escono con il buco. Sì, però quando sei un mago, o meglio, decanti le tue doti da psicomago e vieni invitato in trasmissione per dimostrare i tuoi poteri “paranormali”, non puoi fallire. Questa brutta avventura è capitata a Carlo Fox, uno psicomago invitato alla trasmissione Buongiorno Regione Basilicata. Il malcapitato si doveva esibire in diretta con un trucco di magia, ma qualcosa non ha funzionato e il video del suo flop è diventato subito virale, arrivando a migliaia e migliaia di condivisioni sui social. Sarà stato un incidente di percorso o lo psicomago non è altro che un cialtrone che non ha avuto fortuna? Dal video si può percepire l’imbarazzo in studio, soprattutto da parte della giornalista che conduce questa fascia mattutina del TG Regione Basilicata.

Psicomago sbaglia il trucco in diretta TV: il video

Carlo Fox non ha passato una buona mattinata, soprattutto dopo che i suoi poteri da psicomago lo hanno abbandonato proprio nel momento del bisogno: “Uso la psiche e i linguaggi del corpo nei miei spettacoli” Invitato ad un programma mattutino del TG regionale della Basilicata, il mago si è messo alla prova con un trucco di magia: la giornalista ha scritto dei numeri su un foglio, cifre che lui avrebbe dovuto poi indovinare: “Indovinerò i tuoi numeri. Lei deve immaginare che è il direttore di una banca e nella sua mente deve buttare la mano e formare un numero. Dobbiamo formare un gruppo di quattro cifre. Pensi ad un numero e sa quante dita ha buttato. Ora dobbiamo formare il primo numero, si segna quello che ha scelto nella sua mente. Aggiunga due al suo numero. Poi formiamo un terzo numero sottraendo uno e formiamo il quarto numero aggiungendo due.”. La giornalista lo segue e fa tutto secondo le indicazioni. Risultato? Inizia a buttare dei numeri e non ne indovina nemmeno uno.





