Pupi Avati: “Farò film su Dante”/ “Ok della Rai dopo quasi 20 anni”

Dopo il ritorno all’horror con “Il signor diavolo”, Pupi Avati ha già individuato il suo prossimo progetto: a 18 anni dalla prima proposta, è arrivato il via libera della Rai per un film su Dante Alighieri. Un’opera a 700 anni dalla morte del poeta fiorentino, ha raccontato il regista ai microfoni di Un giorno da pecora: «Tre ore fa, dopo 18 anni attraverso una conference call con Paolo Del Brocco e tutto il board di Rai Cinema, hanno finalmente dato il via a questo film su Dante che stiamo preparando per i 700 anni dalla morte, che cadranno il 14 settembre del 2021».

«L’ho già scritto e lo abbiamo anche già tradotto in inglese», ha spiegato poi Pupi Avati nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del programma in onda su Rai Radio Uno. Poi una battuta sulla data di uscita del lungometraggio: «Il 13 settembre del 2021», ovvero un giorno prima rispetto ai 700 anni dalla morte. Collegato a Un giorno da pecora, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così l’annuncio di Avati: «Una bellissima notizia». Per il momento non ci sono altre informazioni a disposizioni sul nuovo progetto di Avati, che regalerà al pubblico italiano e non un grande omaggio ad uno dei punti di riferimento della cultura nostrana.



