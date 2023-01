Qatargate, liberate moglie e figlia Panzeri/ Pm Belgio a Milano: indagini su conti e…

QATARGATE, TORNANO LIBERE LA MOGLIE E LA FIGLIA DI ANTONIO PANZERI

Silvia Panzeri e Maria Dolores Colleoni sono ora libere ufficialmente: lo ha deciso la Corte d’Appello di Brescia questa mattina, revocando le misure cautelari degli arresti domiciliari come diretta conseguenza della decisione dei pm belgi – che indagano da mesi sull’inchiesta Qatargate – che ieri hanno rinunciato alla estradizione di figlia e moglie Panzeri accusate di corruzione, associazione a delinquere e riciclaggio. Un’ennesima svolta, questa volta prevista, dopo l’accordo siglato negli scorsi giorni dall’ex europarlamentare Pd-Art.1 che ha deciso di collaborare con i giudici per svelare nomi e modalità di corruzione del cosiddetto “Qatargate”. È di ieri la nota ufficiale del giudice istruttore di Bruxelles, Michael Claise, inviata alla Procura di Brescia, con cui il Belgio rinunciava ufficialmente alla consegna di Silvia Panzeri e Maria Dolores Colleoni.

Sono attese in giornate le udienze davanti alla Camera di Consiglio del Tribunale di Bruxelles per il riesame della custodia cautelare in carcere di Niccolò Figà-Talamanca e Francesco Giorgi, che si sono però professati in maniera diametralmente opposta sull’indagine Qatargate: il rappresentante della ong fondata da Emma Bonino (“No Peace Without Justice”) si dice del tutto innocente e senza essere mai entrato nel giro della corruzione, l’ex assistente di Panzeri e Cozzolino invece è stato il primo a collaborare con i giudici rivelando alcuni passaggi del presunto giro d’affari tra i Paesi extra Ue e il Parlamento europeo.

GIUDICI BELGIO IN PROCURA A MILANO PER INDAGINI ULTERIORI SUL QATARGATE

Nel frattempo proseguono le indagini su più fronti, con il team di investigatori diretto in persona dal giudice Michael Claise giunto ieri in Procura a Milano per analizzare l’immensa mole di materiale documentale ed elettronico sequestrato a famiglia Panzeri fin dalle prime fasi delle indagini sul Qatargate. Come spiega SkyTg24, dopo un colloquio con il Procuratore di Milano Marcello Viola (che sta valutando se aprire un fascicolo autonomo per riciclaggio, visto anche l’arresto della commercialista Bellini) i giudici belgi si sono recati negli uffici distaccati della polizia giudiziaria in quota alla Guardia di Finanza.

Hanno analizzato conti correnti, rapporti bancari ma anche preso copia forense di pc, Devices e smarthpone sequestrati nelle residenze italiani dei Panzeri e di Monica Rossana Bellini: da quanto emerge dalle cronache interne al Tribunale milanese citate oggi dal “Fatto Quotidiano”, gli investigatori del Qatargate stanno copiando solo il materiale selezionato in base a parole chiave e, quindi, utile alle indagini. Da ultimo, verranno acquisite le copie dei documenti cartacei e degli estratti conto di tutte le persone italiane coinvolte nell’inchiesta che ipotizza, ad oggi, presunte tangenti versate da Qatar e Marocco in cambio di pressioni su esponenti del Parlamento Ue.











