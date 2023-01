Qatargate, oggi udienza per Panzeri/ “Inchiesta inquinata”. Figlia rischia il carcere

QATARGATE, UDIENZA PER PANZERI: LA PROTESTA DEI LEGALI

Si tiene oggi a Bruxelles la nuova udienza per Antonio Panzeri, uno dei quattro attuali indagati (e sotto arresto) per la maxi-inchiesta Qatargate: l’ex eurodeputato socialista in carcere dal 9 dicembre scorso (con l’accusa di corruzione e riciclaggio) verrà ascoltato oggi per la seconda volta dal giudice titolare dell’indagine sulle presunte tangenti dal Qatar all’Europarlamento. Panzeri «sarà presente questa mattina davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles», spiega all’ANSA l’avvocato Laurent Kennes, che però sottolinea come «Oggi non faremo commenti di alcun genere, tutte le dichiarazioni le faremo alla giustizia».

Resta forte la critica della difesa di Antoni Panzeri contro le “fughe” di notizie delle scorse settimane sull’intera vicenda Qatargate: «In venticinque anni ho visto raramente fughe di notizie come ne ho viste su questo dossier, per questo motivo ho deciso di non fare commenti, perché crediamo che inquini l’inchiesta», attacca l’avvocato arrivando al Palais de Justice di Bruxelles. Molti elementi sull’inchiesta, sottolinea ancora Kennes, sono stati scoperti solo tramite la stampa: «Leggendo La Repubblica e Le Soir abbiamo scoperto cose che non sapevamo, è qualcosa di abbastanza straordinario. Il pericolo è che venga inquinata l’inchiesta».

SCATTA PROCEDURA PER COZZOLINO E TARABELLA DOPO INCHIESTA QATARGATE

Sempre secondo l’avvocato di Panzeri, tutto questo enorme materiale emerso dalle intercettazioni e “fughe di notizie” dalla Procura di Bruxelles sul Qatargate rischiano «di avere effetto sulle due persone per cui è stata chiesta la rimozione dell’immunità che non sono state ancora interrogate e che verranno interrogate più tardi». Kennes si riferisce agli europarlamentari del gruppo S&D Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, di cui ieri è stata avviata la procedura di revoca dell’immunità parlamentare presso l’Europarlamento. «Gli elementi del dossier sui quali verranno interrogati parzialmente sono già comunicati e questo nuoce alla qualità dell’inchiesta e alla sua credibilità. Quando un professionista comunica delle informazioni senza avere l’autorizzazione del tribunale o degli avvocati della difesa nell’interesse del loro cliente commette un reato penale», conclude la difesa legale dell’ex Pd, oggi in Articolo 1.

La presidente del Pe Roberta Metsola, dando il via ai lavori della Plenaria ieri, ha annunciato l’inizio della procedura di revoca dei due eurodeputati, richiesta dalla giustizia belga: sarà la commissione Juri che dovrà prendersi carico dell’intero iter che potrebbe concludersi con la revoca effettiva nella Plenaria di febbraio. Da più parti viene ormai dato per certo che nelle prossime settimane si renderà ufficiale l’indagine a carico di Cozzolino e Tarabella sempre sul fronte Qatargate. «L’Eurocamera è sempre stata una istituzione aperta, e il principio di apertura genera fiducia, qualsiasi tipo di abuso degli strumenti creati per questo scopo deve essere affrontato in maniera incisiva. Il Qatargate ha portato alla necessità di ripristinare la fiducia dei cittadini europei, e noi daremo una risposta», afferma la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Intanto da ieri è giunta notizia che la Corte d’Appello di Brescia ha dato il via libera alla consegna al Belgio della moglie e della figlia dell’ex eurodeputato, Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, anche loro indagate per il presunto coinvolgimento nel giro di soldi e regali dal Qatar e dal Marocco. Si attende ora il più che probabile ricorso alla Cassazione per la figlia di Panzeri, già presentato invece dalla linea difensiva della moglie: se non dovessero vincere il ricorso però il carcere in Belgio diverrebbe l’immediata conseguenza.











