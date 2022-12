Qatargate, Pd chiederà maxi risarcimento a politici coinvolti/ “Per danno d’immagine”

A lungo in silenzio sul Qatargate, il Pd si lecca le ferite per l’effetto a livello di immagine che sta avendo lo scandalo. Ma i dem potrebbero anche decidere di passare al contrattacco. Infatti, oltre a costituirsi parte civile, il Nazareno valuta di chiedere un maxi risarcimento ai parlamentari ed ex coinvolti nell’euroscandalo. Lo rivela Repubblica, spiegando che nel Partito democratico se ne parla da giorni, in particolare lo fanno politici e avvocati. Di sicuro, appena comincerà il processo, al termine dell’inchiesta belga che sta scuotendo i palazzi del potere europei, il Pd si costituirà parte civile e poi si procederà con un’azione risarcitoria.

Qatargate: “tangenti Panzeri in buste di Babbo Natale”/ Visentini, “solo donazioni…”

Il segretario uscente Enrico Letta almeno su questo è riuscito a compattare il partito: sulla stessa linea i tre aspiranti leader, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein. Infatti, la commissione di garanzia, che si occupa delle sanzioni disciplinari agli eletti, è convocata in via permanente. Nel frattempo, è stato sospeso l’eurodeputaot Andrea Cozzolino, non indagato ma comunque toccato dal Qatargate. Lo stesso verrà fatto se l’indagine si allargherà.

SCENARIO QATARGATE/ Così l'offensiva russa metterà fine al "partito unico europeo"

QATARGATE NEL DIBATTITO CONGRESSUALE DEL PD

Il Qatargate è ormai al centro del dibattito congressuale, del resto i militanti chiedono chiarezza. Ad esempio, Stefano Bonaccini l’ha definita “una vicenda da voltastomaco“, d’altra parte precisa che “non c’è una questione morale nel Pd, c’è nella politica“. E coglie l’occasione per pungere le correnti, spiegando che va cambiato il gruppo dirigente. Elly Schlein, invece, propone di istituire un registro per i parlamentari Ue affinché rendano conto degli incontri con i lobbisti. Inoltre, ritiene fondamentale “impedire il meccanismo delle porte scorrevoli” per evitare che dopo un mandato elettorale si passi a rappresentare gli interessi privati di altri. “Serve un periodo di quiescenza“. Utile anche per cambiare l’immagine che ora traspare del Pd. “Va ridiscusso il nostro rapporto con il potere, se è sempre un mezzo, oppure se è diventato un fine“, ha dichiarato il tesoriere Walter Verini, come riportato da Repubblica.

LEGGI ANCHE:

Eva Kaili, indagata ong della sorella/ Caos Qatargate: “soldi da Ue”. Sulle vacanze…

© RIPRODUZIONE RISERVATA