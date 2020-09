Qual è il distillato prodotto da Buckingham Palace?/ Ingredienti dai Giardini Reali

Qual è il primo distillato prodotto da Buckingham Palace? La domanda è stata posta da Gerry Scotty nella puntata del 22 settembre di “Chi vuol essere milionario?” ed ha riguardato una pratica molto particolare che ha coinvolto la casa reale inglese. Nel mese di luglio 2020, infatti, è ufficialmente iniziata la produzione del gin della Famiglia reale inglese. Il distillato ufficiale della Corona britannica è stato ideato e realizzato dalle erbe raccolte nel giardino di Buckingham Palace, che ospita circa 250 specie di piante e che ha dunque stimolato la raccolta per cercare di ottenere un liquore naturale e di qualità che potesse essere commercializzato. Il gin ha risposto a questa esigenza, senza considerare che si tratta di quello che era l’alcolico preferito della Regina Madre. Dunque l’iniziativa si è rivelata anche un modo per omaggiarne la figura.

BUCKINGHAM PALACE, GIN IN ONORE DELLA REGINA MADRE

La Regina Madre amava infatti assaporare un sorso di gin e poterne vantare una produzione diretta dai giardini di Buckingham Palace sarebbe stato senza ombra di dubbio per lei un grande vanto. Non poteva che essere dunque il gin l’oggetto di questa particolare produzione brandizzata dalla Famiglia Reale: in estate è stato dunque lanciato il distillato, ottenuto con agrumi ed erbe tutte provenienti da giardino di Buckingham Palace, “selezionati a mano e combinate per creare un gin dal sapore unico e gustoso”, come si può leggere sull’etichetta sul retro della bottiglia che spiega come avvenga la produzione di quello che senza ombra di dubbio diventerà un prodotto di culto anche per i collezionisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA