Qualcosa di straordinario/ Su Canale 5 il film con Drew Barrymore (oggi, 28 dicembre)

Qualcosa di straordinario andrà in onda oggi, 28 dicembre, alle 13,40 su Canale 5. Il titolo originale è Big Miracle ed è stato prodotto nel 2012 con la regia di Ken Kwapis. Il cast è tutto tranne che ordinario, infatti tra i protagonisti abbiamo due star come John Krasinski, attore di film famosi L’amore non va in vacanza o Dreamgirls, e Drew Barrymore, attrice di numerose pellicole come Mai stata baciata Charlie’s Angel. Nel cast sono presenti anche la protagonista di Veronica Mars, Kristen Bell, l’attore e ambientalista Ted Danson, famoso per i suoi ruoli nelle serie tv The Good Place e CSI – Scena del Crimine, e il protagonista del film Il matrimonio del mio migliore amico, Dermot Mulroney.

Qualcosa di straordinario, la trama del film

Qualcosa di straordinario riprende la storia vera di tre balene grigie della California che rimasero intrappolate sotto una lasta di ghiaccio nel Circolo Polare Artico. Il giornalista Adam Carlson le scoprì e decise di raccontare la loro storia per cercare di migliorare la sua carriera. La notizia colpì così tanto l’opinione pubblica che furono in tantissimi a muoversi per cercare di ridare la libertà alle povere balene. Per aiutarle unirono le loro forze diversi fronti contrapposti, dai cacciatori di balene, agli attivisti di Greenpeace, e per fino il presidente dell’epoca degli Stati Uniti d’America Ronal Reagan. Due imprenditori americani fornirono anche delle macchine antigelo sperando che riuscissero a mantere aperto il buco ma purtroppo il cucciolo di balena non riuscì a sopravvivere. Per fortuna con l’aiuto di una gigantesca nave rompighiaccio russa si riuscì a distruggere l’ultima lastra di ghiaccio e liberare almeno le altre due balene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA